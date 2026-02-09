Bastián Jerez será trasladado en vuelo sanitario para iniciar rehabilitación neurológica especializada

Tres semanas después del grave accidente ocurrido en la zona de médanos de Pinamar, donde Bastián Jerez sufrió heridas de extrema gravedad, el menor presenta una notable mejoría clínica que permite avanzar hacia una nueva etapa de tratamiento.



Internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, el niño de 8 años logró salir del estado de coma el pasado martes, un punto de inflexión que generó alivio y emoción en su entorno familiar. Según relató su madre, Bastián reconoció a sus padres y familiares directos, y “nos regaló sonrisas”, un gesto que los profesionales de la salud interpretan como una señal muy positiva dentro de la complejidad del cuadro.



Tras varias intervenciones quirúrgicas y días de incertidumbre, la evolución sostenida permitió planificar su traslado en un vuelo sanitario de alta complejidad hacia el Hospital Italiano de San Justo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires.



El operativo, autorizado por IOMA y coordinado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, está programado para la primera hora del lunes, si las condiciones climáticas y la estabilidad clínica lo permiten, y contará con equipamiento médico especializado y personal capacitado.



El objetivo principal del traslado es iniciar de manera inmediata un tratamiento integral de rehabilitación neurológica postraumática. Los especialistas destacan que la estimulación temprana resulta fundamental en pacientes pediátricos con traumatismos severos, ya que potencia los avances en funciones motoras y cognitivas. El proceso, de carácter prolongado, será abordado por un equipo multidisciplinario que espera al menor en la institución de San Justo.



La familia, que había solicitado con urgencia la derivación para no perder tiempo valioso en la recuperación, expresó esperanza ante los progresos observados. “Es todo neurológico. Necesita rehabilitación para volver a caminar, a mover sus manos”, había señalado la madre en declaraciones previas.



El parte médico actual describe una evolución alentadora, aunque los profesionales enfatizan que el camino hacia la recuperación total será extenso y requerirá un seguimiento estricto.