9 de febrero de 2026
Nueva etapa en el PJ bonaerense: conducción, acuerdos y rencillas en los distritos
El partido oficializó su lista única provincial y habilitó mecanismos para avales virtuales. Distritos negocian para evitar internas antes de los comicios.
El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires oficializó la lista de unidad para renovar sus autoridades partidarias y definió quiénes ocuparán los principales cargos en la nueva conducción. El acuerdo fue ratificado por la estructura partidaria y marca el inicio de una nueva etapa organizativa de cara a los próximos procesos electorales.
La nómina única estará encabezada por el gobernador Axel Kicillof, quien asumirá la presidencia del PJ bonaerense desde el 16 de marzo. La vicegobernadora Verónica Magario ocupará la vicepresidencia primera, consolidando un esquema de conducción alineado con el gobierno provincial.
Como vicepresidente segundo fue designado el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, identificado con el sector kirchnerista. De esta manera, la conducción provincial incorpora a distintos espacios internos del peronismo en un armado de consenso.
Máximo Kirchner dejará la presidencia partidaria, pero continuará con un rol central al frente del Congreso del PJ bonaerense. Ese órgano tiene facultades para supervisar el funcionamiento general del partido, su administración financiera, la designación de autoridades y la autorización de alianzas electorales.
El cargo de secretario general será ocupado por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien también integrará la mesa de conducción mientras se encuentra en uso de licencia de su banca legislativa. A su vez, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, presidirá la Junta Electoral partidaria.
La conducción partidaria difundió un comunicado en el que destacó la necesidad de fortalecer la unidad interna, convocar a distintos sectores y articular con organizaciones sindicales, movimientos sociales y gobiernos locales en el contexto político actual.
En paralelo, la Junta Electoral del PJ bonaerense habilitó un mecanismo virtual para la adhesión de avales a listas provinciales y seccionales. La medida, formalizada mediante la Resolución N.º 5, busca facilitar la participación de los distritos en el proceso electoral partidario.
El sistema permitirá que avales ya presentados en formato físico para listas distritales puedan adherirse también a categorías provinciales y seccionales mediante correo electrónico. Las adhesiones deberán ser validadas por los apoderados de las listas correspondientes y el texto de la resolución fue difundido en la web oficial del partido.
Con la conducción provincial definida, el foco se trasladó a los 135 consejos de distrito del PJ bonaerense. En varios municipios se alcanzaron listas de unidad para evitar elecciones internas previstas para el 15 de marzo, en línea con la estrategia de consenso impulsada a nivel provincial.
Entre los distritos con acuerdos confirmados figuran General Belgrano, Escobar, Quilmes, Luján, José C. Paz, Villa Gesell, Malvinas Argentinas, La Plata y Lanús, entre otros. En muchos casos, intendentes o dirigentes locales encabezarán las conducciones partidarias con representación de distintos sectores internos.
Sin embargo, en algunos municipios no se lograron consensos y se prevé la realización de internas. General Pueyrredon, Ramallo y San Miguel aparecen entre los distritos donde habrá competencia entre listas, mientras que en otros territorios aún continúan las negociaciones.
El cronograma electoral partidario establece que las listas serán evaluadas en febrero, se aprobarán las boletas a comienzos de marzo y las elecciones internas se realizarán el 15 de marzo de 2026. El escrutinio comenzará al día siguiente y dará paso a la asunción de las nuevas autoridades del PJ bonaerense.