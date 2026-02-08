Apps
Domingo, 8 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
8 de febrero de 2026
HACIA EL 15M

A horas del cierre de listas, la Junta Electoral del PJ emitió una nueva resolución

La medida fue publicada esta tarde en la previa al vencimiento del plazo de la presentación de candidaturas. Momentos decisivos para las conducciones de los distritos.

A horas del cierre de listas, la Junta Electoral del PJ emitió una nueva resolución
Compartir

La Junta Electoral del partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires habilitó un mecanismo virtual para la adhesión de avales a listas seccionales y provinciales, en el marco del cronograma electoral en curso. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 5, firmada este domingo 8 de febrero.

La decisión se adoptó el mismo día en que vence el plazo para la presentación de listas y avales, con el objetivo de facilitar la participación de los distintos distritos en el proceso electoral partidario. Según se detalla en la resolución, se busca permitir que las adhesiones a listas provinciales y seccionales puedan realizarse de manera virtual.

En ese sentido, la Junta Electoral dispuso la creación de una casilla de correo electrónico específica para recepcionar las notas de adhesión de avales. La dirección habilitada es adhesionespjbonaerense@gmail.com, y será el canal oficial para el envío de este tipo de presentaciones.

El texto aclara que los avales que podrán adherirse por esta vía son aquellos correspondientes a listas distritales que ya hayan cumplido con la presentación física y en la plataforma. A través de una nota de adhesión enviada por correo electrónico, esos avales podrán sumarse a las categorías provincial y seccional, sin necesidad de una nueva presentación en formato papel.

Asimismo, se estableció que las notas de adhesión serán puestas a consideración de los apoderados de las listas seccionales y provinciales, quienes deberán aceptar formalmente dichas adhesiones.

La resolución también dispone la publicación de un modelo de nota de adhesión como anexo y ordena la difusión del texto completo en el sitio web del Partido Justicialista bonaerense.


Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SIN ARREGLO

Los municipios que estallan en internas por el mando del Partido Justicialista

A pesar de los acuerdos alcanzados mayoritarios, hay territorios en los que la guerra no se puede evitar y se preparan para las urnas. Las presentaciones que llegan este domingo luego serán evaluadas por la Junta Electoral.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Unidad en el PJ: las listas en los distritos que logaron cerrar acuerdos y evitar elecciones

Los municipios que estallan en internas por el mando del Partido Justicialista

La nueva era del contenido XXX

Los políticos viven en Narnia

Actualidad política y mirada histórica

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET