A horas del cierre de listas, la Junta Electoral del PJ emitió una nueva resolución

La Junta Electoral del partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires habilitó un mecanismo virtual para la adhesión de avales a listas seccionales y provinciales, en el marco del cronograma electoral en curso. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 5, firmada este domingo 8 de febrero.



La decisión se adoptó el mismo día en que vence el plazo para la presentación de listas y avales, con el objetivo de facilitar la participación de los distintos distritos en el proceso electoral partidario. Según se detalla en la resolución, se busca permitir que las adhesiones a listas provinciales y seccionales puedan realizarse de manera virtual.



En ese sentido, la Junta Electoral dispuso la creación de una casilla de correo electrónico específica para recepcionar las notas de adhesión de avales. La dirección habilitada es adhesionespjbonaerense@gmail.com, y será el canal oficial para el envío de este tipo de presentaciones.



El texto aclara que los avales que podrán adherirse por esta vía son aquellos correspondientes a listas distritales que ya hayan cumplido con la presentación física y en la plataforma. A través de una nota de adhesión enviada por correo electrónico, esos avales podrán sumarse a las categorías provincial y seccional, sin necesidad de una nueva presentación en formato papel.



Asimismo, se estableció que las notas de adhesión serán puestas a consideración de los apoderados de las listas seccionales y provinciales, quienes deberán aceptar formalmente dichas adhesiones.



La resolución también dispone la publicación de un modelo de nota de adhesión como anexo y ordena la difusión del texto completo en el sitio web del Partido Justicialista bonaerense.





