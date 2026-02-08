Los políticos viven en Narnia

Axel Kicillof y Máximo Kirchner acordaron repartirse cargos del PJ mientras la provincia de Buenos Aires tiene terribles falencias de gestión. Javier Milei hizo otro show con un país cada vez más destruido.
Mientras el gobernador Axel Kicillof y los principales referentes peronistas cierran las listas para la conducción del PJ bonaerense, con un acuerdo de unidad que pone a Kicillof al frente del partido y evita una interna sangrienta, la mayoría de los bonaerenses luchan día a día para llegar a fin de mes.
Es como si vivieran en mundos paralelos: ellos discutiendo sillones y alianzas internas, y nosotros lidiando con una provincia fundida, deudas millonarias, inseguridad que no da tregua y un IOMA que es un caos absoluto. Y del otro lado, el presidente Javier Milei parece más preocupado por el descanso eterno del sable corvo de San Martín –que ayer mismo trasladó con pompa y ceremonia a Santa Fe – o por acuerdos con Estados Unidos que benefician más a las multinacionales que a los argentinos de a pie. ¿Resultado? Pymes que cierran por importaciones desleales, impuestos que no bajan y una población cada vez más angustiada. Es hora de despertar: la gente no vive en Narnia, sino en una realidad acuciante.
El peronismo y su eterna interna: ¿prioridad real?
Hoy se cierra el plazo para las listas en el PJ bonaerense con Kicillof como presidente, Verónica Magario como vice y Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario. Es un acuerdo que evita la interna, pero que consume energías en un momento crítico. Mientras ellos negocian cargos, la provincia acumula deudas que superan los 1,5 billones de pesos –equivalente a unos US$ 3.600 millones autorizados para endeudamiento en 2026, según la ley promulgada a fines de 2025 –. Esto incluye vencimientos por US$ 784 millones solo en dólares este año, y la provincia ya declaró emergencia económica hasta marzo de 2027 por el ajuste nacional y las demoras en transferencias.
¿Y los proveedores? Muchos siguen sin cobrar, con atrasos que agravan la crisis local. La gente común, en cambio, no llega a fin de mes: en la provincia, la pobreza afecta al menos al 31,6% de la población en el primer semestre de 2025 (último dato oficial del INDEC), aunque encuestas independientes muestran que el 57% de los argentinos siente que la economía empeoró. En el Conurbano, la inseguridad es implacable: aunque las estadísticas nacionales muestran una baja en homicidios (3,7 por 100.000 habitantes en 2025) , los robos violentos en el Gran Buenos Aires crecieron más del 500% en la última década, con casos de brutalidad creciente.
Y ni hablar del IOMA, la obra social provincial: afiliados denuncian demoras eternas en turnos, falta de cobertura para medicamentos y conflictos con médicos que no cobran desde hace meses . Es un desastre que deja a miles de empleados públicos y jubilados sin atención digna, mientras los líderes peronistas priorizan su “derecho al futuro”.
Milei y sus prioridades simbólicas: ¿y la gente?
Del lado nacional, Milei parece obsesionado con gestos grandilocuentes. Ayer, en Santa Fe, encabezó el traslado del sable corvo de San Martín a los Granaderos, llamándolo “un acto de justicia” y criticando a los “cipayos” que desfinanciaron las FF.AA. ¿Importante? Quizás, pero mientras tanto, firmó un acuerdo comercial con EE.UU. el 5 de febrero que reduce aranceles para 1.675 productos argentinos, ampliando la cuota de carne bovina a 100.000 toneladas. Suena bien, pero críticos lo ven desigual: Argentina cede controles en farmacéuticos, alimentos y autos, beneficiando más a exportadores grandes que a la población local, con posibles rechazos de granjeros estadounidenses .
Las importaciones “discriminadas” –facilitadas por la apertura– están cerrando pymes bonaerenses. En 2025, las importaciones de bienes de consumo crecieron 55%, alcanzando US$ 11.400 millones, con impactos en textiles y calzado donde se perdieron 18.000 empleos formales . Para 2026, se espera un crecimiento selectivo, pero persistente, en metalmecánica y autopartes, donde las pymes no pueden competir sin baja impositiva . Indicadores económicos nacionales: inflación al 31,5% anual en 2025, desempleo al 6,6%, pobreza al 26,9% . En la provincia, el PBG per cápita es US$ 12.700 (15% por debajo del nacional), y la población infantil cae por baja natalidad, señal de angustia económica.
La gente no vive en cuentos de hadas
En encuestas, el 57% de los argentinos ve la economía peor que hace un año, y las expectativas para 2026 están divididas: 46% cree que mejorará, 50% que empeorará . En Buenos Aires, con emergencia declarada y un presupuesto de 43 billones de pesos para 2026 , la gente enfrenta suba de costos, desempleo y una inseguridad que, pese a bajas en homicidios, se siente más violenta en el Conurbano . Mientras políticos discuten sables y acuerdos lejanos, la población bonaerense lidia con problemas reales: no llegar a fin de mes, salud colapsada y pymes que cierran. Es tiempo de que salgan de Narnia y enfrenten la realidad acuciante de 17,5 millones de habitantes que merecen más que promesas.