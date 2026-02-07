Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

IOMA y la “política de la desidia”: cuando el calendario avanza pero la salud no llega

Tras el impacto de la protesta de los “Reyes Vagos”, los afiliados oncológicos alzaron la voz en el marco del Día Mundial contra el Cáncer para denunciar un sistema de “peregrinaje cruel”. Los damnificados apuntan contra la gestión de Axel Kicillof y la cúpula camporista de la obra social, acusándolos de priorizar la burocracia militante y el ahorro de costos por sobre la supervivencia de los pacientes.

