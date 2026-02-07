Otro escándalo sexual en el Senado bonaerense

A poco de las detenciones por la escandalosa trama de vejaciones de “La Orden de la Luz”, un trabajador de la Cámara alta fue denunciado por abuso, acoso y amenazas.
Aún no se acalló el revuelo por la escandalosa trama de abusos sexuales, coacción, amenazas y maltrato que destapó la investigación de “La Orden de la Luz”, con vejaciones cometidas en el propio Senado bonaerense, y ya se presentó una nueva denuncia por abuso contra otro trabajador de la Cámara alta provincial.
Aunque no trascendió el nombre del acusado, se supo que trabaja en el área de mantenimiento y que también tiene actividad gremial.
Una empleada administrativa fue a la Justicia señalándolo como perpetrador de amenazas, acoso laboral y hasta abuso sexual contra ella.
Según la denuncia, el hombre se habría valido tanto de su posición en el organigrama como de su condición de sindicalista para presionar a varias empleadas, a quienes habría sometido a acoso y maltrato, aunque no se especificó si también intentó abusar de ellas.
La investigación de este caso se inició en 2024, cuando la mujer recurrió a la Justicia, pero los hechos habrían ocurrido en 2022.