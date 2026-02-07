Apps
Sábado, 7 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
7 de febrero de 2026
APUNTAN A UN EMPLEADO

Otro escándalo sexual en el Senado bonaerense

A poco de las detenciones por la escandalosa trama de vejaciones de “La Orden de la Luz”, un trabajador de la Cámara alta fue denunciado por abuso, acoso y amenazas.

Otro escándalo sexual en el Senado bonaerense
Compartir

Aún no se acalló el revuelo por la escandalosa trama de abusos sexuales, coacción, amenazas y maltrato que destapó la investigación de “La Orden de la Luz”, con vejaciones cometidas en el propio Senado bonaerense, y ya se presentó una nueva denuncia por abuso contra otro trabajador de la Cámara alta provincial.

Aunque no trascendió el nombre del acusado, se supo que trabaja en el área de mantenimiento y que también tiene actividad gremial.

Una empleada administrativa fue a la Justicia señalándolo como perpetrador de amenazas, acoso laboral y hasta abuso sexual contra ella.

Según la denuncia, el hombre se habría valido tanto de su posición en el organigrama como de su condición de sindicalista para presionar a varias empleadas, a quienes habría sometido a acoso y maltrato, aunque no se especificó si también intentó abusar de ellas.

La investigación de este caso se inició en 2024, cuando la mujer recurrió a la Justicia, pero los hechos habrían ocurrido en 2022.

La causa de “La Orden de la Luz”, en tanto, busca dilucidar gravísimos hechos que habrían tenido lugar entre 2013 y 2023. En esa causa hay dos detenidos, un hombre y una mujer sobre quienes pesa la medida de prisión preventiva.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

NUEVA ETAPA

Todos los nombres de la nueva conducción del PJ bonaerense

Finalmente se cerró la negociación y quedaron definidas las figuras que acompañarán a Kicillof y Magario. Un rol clave para Máximo Kirchner y tres intendentes en lugares de peso.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof será el presidente del PJ bonaerense, con Verónica Magario como vice

Se definen listas de unidad para el PJ en distritos bonaerenses

Todos los nombres de la nueva conducción del PJ bonaerense

Romance Inesperado: Facundo Moyano y la ex de L-Gante en Puerto Madero

Otro escándalo sexual en el Senado bonaerense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET