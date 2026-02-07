Volver | La Tecla Nacionales 7 de febrero de 2026

Cayó la industria y se compran menos insumos para construir

La actividad fabril registró un descenso interanual por sexto mes consecutivo. La industria automotriz y la textil fueron las más golpeadas. Se vendieron menos elemenots para la construcción, sector que también está en baja.

