Cayó la industria y se compran menos insumos para construir
La actividad fabril registró un descenso interanual por sexto mes consecutivo. La industria automotriz y la textil fueron las más golpeadas. Se vendieron menos elemenots para la construcción, sector que también está en baja.
La actividad industrial en la Argentina registró su sexta caída interanual consecutiva en diciembre del año pasado, con una baja del 3,9% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025, la producción industrial acumuló un retroceso total del 6,2%, según el mismo informe del INDEC.
El uso de la capacidad instalada en el sector manufacturero se ubicó cerca del 50%, con algunas ramas operando incluso por debajo del 30% de su capacidad.
Las caídas más profundas dentro de la industria se observaron en la automotriz (–19,4%), la textil e indumentaria (–18,7%) y los productos de metal, maquinaria y equipo (–12%) en la comparación interanual de diciembre de 2025.
Comparando con los niveles de noviembre de 2023, los sectores manufactureros mostraron variaciones negativas adicionales: textil (–31,5%), productos de caucho y plástico (–28,4%) y automotriz (–23,3%).
En el segmento de construcción, el Índice Construya, que mide los volúmenes vendidos al sector privado de insumos para obras, registró en enero de 2026 una caída mensual desestacionalizada del 11,6%.
En términos interanuales, el Índice Construya se ubicó 1,1% por debajo de enero de 2025, según la misma medición.
El Índice Construya contempla productos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.
La caída en la venta de insumos de construcción de enero de 2026 se dio tras el cierre del año anterior, en un contexto donde la actividad de obra privada mostró cautela, según el análisis de los datos del Grupo Construya.