Apps
Sábado, 7 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
7 de febrero de 2026
TERRIBLE

Peritajes psicológicos en la causa Porcel: sin signos de compromiso psicoemocional traumático en los primeros evaluados

Los peritos forenses concluyeron que los primeros chicos denunciantes no presentan indicadores de trauma por victimización sexual

Peritajes psicológicos en la causa Porcel: sin signos de compromiso psicoemocional traumático en los primeros evaluados
Compartir

Los informes periciales realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional a cuatro de los primeros siete adolescentes que denunciaron al empresario Marcelo Porcel por abuso sexual no detectaron síntomas ni indicadores de daño psicoemocional asociado a victimización sexual.

Los profesionales concluyeron en los casos evaluados que “no surge sintomatología, conductas desajustadas, ni indicadores (en su discurso ni en sus producciones proyectivas) de compromiso psicoemocional-traumático asociados a victimización sexual”.

En uno de los informes se destaca que el joven evaluado “se encuentra orientado en tiempo y espacio, con conciencia situacional; su estructura de lenguaje y contenido del discurso resultan coherentes”, y que “no presenta producción imaginativa de índole patológica (fabulación), contando con recursos internos que le posibilitan discriminar entre contenidos de la realidad y contenidos de la fantasía”.

En otro caso, los peritos señalaron que el adolescente “despliega un discurso cuyo contenido resulta coherente” y que “sus facultades mentales no presentan desajustes ni desvío alguno”. 
Sobre un tercero, indicaron que “su criterio de realidad y capacidad judicativa se encuentran acordes a los parámetros esperables” y que “no se objetivan indicadores que orienten a la minimización o naturalización de la violencia”. 

En el cuarto informe se menciona que el chico “llegó a sentirse presionado por parte del adulto a cargo, quien lo incitaba y desafiaba la seguridad”.

Porcel, de 58 años, está imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (agravado por la multiplicidad de víctimas), corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales. 

Las acusaciones involucran a diez adolescentes (nueve familias querellantes, ya que dos son hermanos), compañeros de colegio de los hijos del empresario en el Palermo Chico, con hechos presuntamente ocurridos entre 2022 y 2024 en encuentros privados que incluían alcohol, apuestas online, desafíos con dinero y masajes o rozamientos sin consentimiento.

Si bien las pericias psicológicas y psiquiátricas a los primeros denunciantes no arrojaron signos de trauma, quedan pendientes los estudios sobre los últimos tres querellantes que declararon en Cámara Gesell a fines de 2025 y principios de 2026; esos informes estarían finalizados para mediados de febrero. 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

CONFIRMADO

Kicillof será el presidente del PJ bonaerense, con Verónica Magario como vice

El Gobernador aceptó la propuesta realizada por Máximo Kirchner para conducir el partido, pese a algunos reparos por parte de los propios. De esta manera, la dupla comandará tanto la Provincia como el PJ. Una nueva responsabilidad en su camino para una candidatura presidencial en 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Al borde de la censura: la concejal libertaria que volvió a incendiar Instagram

Una docena de distritos, al borde de ir a internas en el PJ bonaerense: cuáles son

PJ bonaerense: aparecieron las primeras listas de unidad

Momentos decisivos que empujan a Kicillof a hacerse cargo del PJ bonaerense

Política salarial que expone a gremios afines y enoja a las bases

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET