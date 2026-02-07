Peritajes psicológicos en la causa Porcel: sin signos de compromiso psicoemocional traumático en los primeros evaluados

Los informes periciales realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional a cuatro de los primeros siete adolescentes que denunciaron al empresario Marcelo Porcel por abuso sexual no detectaron síntomas ni indicadores de daño psicoemocional asociado a victimización sexual.



Los profesionales concluyeron en los casos evaluados que “no surge sintomatología, conductas desajustadas, ni indicadores (en su discurso ni en sus producciones proyectivas) de compromiso psicoemocional-traumático asociados a victimización sexual”.



En uno de los informes se destaca que el joven evaluado “se encuentra orientado en tiempo y espacio, con conciencia situacional; su estructura de lenguaje y contenido del discurso resultan coherentes”, y que “no presenta producción imaginativa de índole patológica (fabulación), contando con recursos internos que le posibilitan discriminar entre contenidos de la realidad y contenidos de la fantasía”.



En otro caso, los peritos señalaron que el adolescente “despliega un discurso cuyo contenido resulta coherente” y que “sus facultades mentales no presentan desajustes ni desvío alguno”.

Sobre un tercero, indicaron que “su criterio de realidad y capacidad judicativa se encuentran acordes a los parámetros esperables” y que “no se objetivan indicadores que orienten a la minimización o naturalización de la violencia”.



En el cuarto informe se menciona que el chico “llegó a sentirse presionado por parte del adulto a cargo, quien lo incitaba y desafiaba la seguridad”.



Porcel, de 58 años, está imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (agravado por la multiplicidad de víctimas), corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales.



Las acusaciones involucran a diez adolescentes (nueve familias querellantes, ya que dos son hermanos), compañeros de colegio de los hijos del empresario en el Palermo Chico, con hechos presuntamente ocurridos entre 2022 y 2024 en encuentros privados que incluían alcohol, apuestas online, desafíos con dinero y masajes o rozamientos sin consentimiento.



Si bien las pericias psicológicas y psiquiátricas a los primeros denunciantes no arrojaron signos de trauma, quedan pendientes los estudios sobre los últimos tres querellantes que declararon en Cámara Gesell a fines de 2025 y principios de 2026; esos informes estarían finalizados para mediados de febrero.