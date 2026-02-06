6 de febrero de 2026
AUTORIDADES
Con acto incluido, asumieron los nuevos integrantes del Consejo General de Educación
Esta mañana se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades del Consejo Educativo, luego del extenso debate en el marco del tratamiento del endeudamiento.
Tras la oficialización por parte de Axel Kicillof el pasado 22 de enero mediante una resolución en el Boletín Oficial, se realizó esta mañana el acto de asunción de los nuevos integrantes del Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires. El mismo fue realizado en el Salón Albergucci de la Dirección General, por lo cual los dirigentes de varios sectores comenzaron con sus funciones.
Quienes asumieron dicha responsabilidad fueron Aldana Julieta Ahumada (PRO), Carlos Nicolás Bonino (UCR), Silvio Adrián Maffeo (UP), Josefina Mendoza (UCR), Maira Rocío Ricciardeli (UC), Graciela María Salvador (FEB), César Daniel Valicenti (UP), Marcelo Zarlenga (SUTEBA), Graciela Edith Veneciano (FEB) y Graciela Concepción Ramundo (SUTEBA).
La medida se apoya en el acuerdo otorgado por la Honorable Cámara de Diputados bonaerense durante la sesión del 3 de diciembre de 2025, tal como lo establece la Constitución provincial y la Ley de Educación N° 13.688. Con ese aval legislativo, el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar en la designación de los nuevos consejeros y en el cese de quienes cumplieron su mandato.
Estos dirigentes fueron elegidos en este cargo en el marco de la negociación en la Legislatura bonaerense para aprobar el endeudamiento que solicitaba el Poder Ejecutivo bonaerense para llevar adelante el año de gestión. Además de los cargos en el Consejo de Educación, también se puso sobre la mesa cubrir las nóminas vacantes en el directorio del Banco Provincia, situación que generó cierta controversia en la opinión pública y en algunos sectores que no participaron de la negociación.
Una de las dirigentes que se expresó luego del acto fue María Belén Malaisi, quien sentenció: “Hoy en el Acto Asunción de las nuevas autoridades del Consejo General de Cultura y Educación y despidiendo a quiénes han culminado. Llevado a cabo en el Salón Albergucci. (La Plata). "Educación Pública, gratuita, obligatoria, igualitaria, laica y de equidad ayer, hoy y siempre".
Por su parte, la consejera electa Aldana Ahumada, también celebró su llegada al Consejo: “Asumo como Consejera General de Cultura y Educación, representando a @probuenosairesp. Gracias @cristianritondo por confiar en mí y para seguir defendiendo los valores del PRO en este nuevo rol”.
“Creo en una educación de calidad, que premie el esfuerzo, forme en conocimientos y habilidades, y les dé a los bonaerenses herramientas reales para desarrollarse con autonomía y libertad. Educar es dar libertad, oportunidades y futuro”, cerró la senadora bonaerense.
Por su parte, en dicha ceremonia también se despidió a los dirigentes que dejaron su lugar en el Consejo General de Educación. Ellos son: Mariana Judit Galarza, Diego Miguel Di Salvo, Diego Julio Martínez, Natalia Quintana, Renato Matías Lobos y Néstor Raúl Carasa, quienes finalizaron su período conforme a los plazos previstos por la normativa vigente.