6 de febrero de 2026
RELACIÓN BILATERAL
El Gobierno defendió el acuerdo con EE.UU. y prometió un salto exportador para todo el país
En Casa Rosada, funcionarios nacionales subrayaron la apertura de un mercado de más de 300 millones de consumidores, la eliminación de aranceles y el potencial exportador para distintos sectores productivos. El entendimiento deberá pasar por el Congreso.
El Gobierno nacional salió a explicar los alcances del acuerdo comercial alcanzado con los Estados Unidos y puso el foco en su impacto económico, productivo y geopolítico. En una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al canciller Pablo Quirno, detallaron los principales ejes del entendimiento y remarcaron que el tratado deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación.
Durante la exposición, los funcionarios destacaron que el convenio representa un paso clave en la consolidación del vínculo bilateral con la principal potencia mundial y lo vincularon con la estrategia internacional de la actual administración. Según explicaron, el acuerdo contempla compromisos de inversión, condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense y la reducción mutua de aranceles para un total de 1.675 productos.
Adorni sostuvo que el entendimiento abre una oportunidad inédita para el entramado productivo nacional, al permitir el ingreso a un mercado compuesto por más de 340 millones de personas. En esa línea, señaló que el impacto no solo será positivo para las empresas exportadoras, sino también para los consumidores locales, a partir de una mayor oferta y mejores condiciones de acceso a bienes y servicios.
En cuanto a los sectores beneficiados, el jefe de Gabinete hizo hincapié en la apertura recíproca del comercio ganadero y aseguró que el país podría multiplicar significativamente sus exportaciones de carne, con especial incidencia en provincias de fuerte perfil agropecuario como Buenos Aires. También mencionó oportunidades para economías regionales del NEA y el Litoral, que podrán colocar productos forestales y de floricultura sin cargas arancelarias.
El acuerdo también incluye a la industria, con la habilitación del mercado estadounidense para medicamentos e insumos médicos de origen argentino. De acuerdo a lo expresado por los funcionarios, se trata de exportaciones de alto valor agregado que impactarán en polos productivos como Córdoba y Santa Fe. A su vez, el entendimiento alcanza a provincias con actividad minera relevante, entre ellas Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca.
“Es un acuerdo que beneficia a las veinticuatro provincias y a toda la población argentina”, afirmó Adorni, al tiempo que vinculó el tratado con una estrategia de inserción internacional basada en el libre comercio y la atracción de inversiones.
En el tramo final de la conferencia, el funcionario marcó diferencias con políticas exteriores de gestiones anteriores y recordó el rechazo al ALCA como un punto de quiebre. Según señaló, esas decisiones derivaron en décadas de bajo crecimiento, falta de inversiones y deterioro social. En el mismo sentido, cuestionó alianzas con países de regímenes cuestionados y contrastó ese rumbo con el actual acercamiento a Estados Unidos, al que definió como un giro estratégico en la política exterior argentina.