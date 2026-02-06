Volver | La Tecla Nacionales 6 de febrero de 2026 RELACIÓN BILATERAL

El Gobierno defendió el acuerdo con EE.UU. y prometió un salto exportador para todo el país

En Casa Rosada, funcionarios nacionales subrayaron la apertura de un mercado de más de 300 millones de consumidores, la eliminación de aranceles y el potencial exportador para distintos sectores productivos. El entendimiento deberá pasar por el Congreso.

