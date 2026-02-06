Apps
6 de febrero de 2026
OTRA VEZ

Paro nacional en la ANAC: desde el lunes peligra la operatoria aérea

Podría afectar la actividad aérea en todos los aeropuertos del país. La medida responde a reclamos salariales y laborales, y pone en riesgo vuelos de cabotaje e internacionales

Paro nacional en la ANAC: desde el lunes peligra la operatoria aérea
La actividad aérea en todo el país podría verse seriamente afectada a partir del lunes debido a un paro nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida de fuerza fue impulsada por los trabajadores del organismo y tiene alcance federal, por lo que impactaría en todos los aeropuertos argentinos.

El conflicto se da en un contexto de reclamos laborales vinculados a la situación salarial, condiciones de trabajo y falta de respuestas por parte de las autoridades. Desde el sector sindical advirtieron que la medida es consecuencia de la ausencia de instancias de diálogo y negociación, y no descartaron profundizar las acciones si no hay avances.

El paro pone en riesgo tareas clave para el normal funcionamiento del sistema aeronáutico, lo que podría derivar en demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, tanto de cabotaje como internacionales. La preocupación crece especialmente por el impacto en pasajeros que viajan por trabajo o turismo.

Mientras tanto, aerolíneas y usuarios siguen con atención la evolución del conflicto, a la espera de definiciones que permitan evitar mayores complicaciones en la operatoria aérea en los próximos días.

