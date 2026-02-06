Al borde de la censura: la concejal libertaria que volvió a incendiar Instagram
Leila Gianni desató una oleada de críticas y apoyos con un posteo desde la jacuzzi que reabrió el debate sobre la exposición extrema de figuras públicas.
El último posteo de Leila Gianni, concejal de La Libertad Avanza en La Matanza, agitó con fuerza el clima político-digital del fin de semana. La dirigente publicó en Instagram una imagen dentro de una jacuzzi junto a una frase introspectiva —“Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…”— que rápidamente desbordó de reacciones. En pocas horas superó ampliamente los miles de likes y los comentarios se multiplicaron hasta rozar el millar.
La escena relajada chocó de lleno con parte del electorado, que cuestionó la pertinencia de este tipo de contenido siendo una funcionaria pública. Entre emojis de fuego, mensajes sugerentes y una larga lista de guiños, también aparecieron críticas directas que la tildaron de “desubicada”. Para ese sector, el posteo exhibe una desconexión preocupante entre la estética influencer y la responsabilidad institucional.
Aun así, un grupo de seguidores salió a respaldarla, insistiendo en que la vida privada no debería ser objeto de fiscalización constante. Entre elogios y bromas, los comentarios mostraron el tono caótico que suele adquirir el ecosistema digital, más cuando la publicación corresponde a una figura pública y controvertida del ámbito político.