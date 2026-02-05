5 de febrero de 2026
NEGOCIACIONES
Milei afina su alianza con Estados Unidos y anunció un nuevo acuerdo comercial
A través del canciller Pablo Quirno y la Oficina de la presidencia de la Nación, hubo avances en el nuevo acuerdo firmado entre Argentina y el gobierno de Donald Trump
Continuando con la buena sintonía entre ambos presidentes, se conoció un nuevo acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos. Ambos países siguen uniendo lazos de cooperación y, si bien no se conoce el texto oficial, todo indica que continuará la alianza estratégica entre ambas naciones.
La negociación entre las partes se mantuvo bajo secreto. El primero en confirmarla fue el canciller Pablo Quirno, quien anunció la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El funcionario lo anunció a través de sus redes sociales y sentenció: “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”.
El posteo fue replicado rápidamente por los funcionarios del gobierno. En la foto estaban, además de Quirno, Alec Oxenford -embajador argentino-, Luis Kreckler -secretario de Relaciones Económicas Internacionales-, Agustín Tejeda -subsecretario de Mercados Agroalimentarios- y Juan Cortelletti, jefe de Misión Adjunto en la representación diplomática en DC.
Según lo trascendido, nuestro país otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes estadounidenses. Entre lo que se incluye medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos de motor y una amplia gama de productos agrícolas.
Además de Quirno, también celebró el anuncio la Oficina del presidente de la Nación, que a través de su cuenta de X dio más detalles del acuerdo bilateral: “La Oficina del Presidente informa que la República Argentina y los Estados Unidos de América han firmado el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos que consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.
Por su parte, sostuvieron que “el acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”.
También argumentaron que el convenio “es un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental”.
“Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño. El acuerdo será remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”, cerró el comunicado.