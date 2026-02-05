Apps
Jueves, 5 febrero 2026
Argentina
Buenos Aires
5 de febrero de 2026
PARITARIAS

Insuficiente: los gremios rechazaron la oferta de recomposición salarial del Gobierno

En el reinicio de la negociación, el Ejecutivo propuso a los sindicatos docentes y estatales un 2% de aumento para enero, que fue descartada por los representantes de los trabajadores. Pasaron a cuarto intermedio.

Insuficiente: los gremios rechazaron la oferta de recomposición salarial del Gobierno
El reinicio de la negociación paritaria entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes no arribó a buen puerto, luego de que los representantes de los trabajadores rechazaran el ofrecimiento de 2% de aumento para enero.

Tras la reunión que tuvo lugar esta mañana, los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires (FUDB), aseguraron que la propuesta es “insuficiente”, pasando a cuarto intermedio.

Lo mismo ocurrió, en segundo turno, con los trabajadores de la administración pública de la ley 10.430, que fueron receptores de un ofrecimiento similar, manifestando su negativa a aceptar tal incremento.

Cabe recordar que en enero la Provincia acordó con los gremios un aumento salarial del 4,5% correspondiente a los meses de diciembre y enero, que sólo fue rechazado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

 

Buenos Aires

