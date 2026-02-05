Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de febrero de 2026 PARITARIAS

Insuficiente: los gremios rechazaron la oferta de recomposición salarial del Gobierno

En el reinicio de la negociación, el Ejecutivo propuso a los sindicatos docentes y estatales un 2% de aumento para enero, que fue descartada por los representantes de los trabajadores. Pasaron a cuarto intermedio.

