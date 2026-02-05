Volver | La Tecla Nacionales 5 de febrero de 2026 INICIATIVA

Tras la polémica por la inflación, el massismo propone que el INDEC dependa del Congreso

El diputado nacional, Sebastián Galmarini, dio a conocer el proyecto que presentó para buscar un mejor funcionamiento del organismo. Asimismo, explicó que la intención es que "sea un ente autónomo en su funcionamiento y autárquico financieramente".

