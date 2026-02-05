5 de febrero de 2026
INICIATIVA
Tras la polémica por la inflación, el massismo propone que el INDEC dependa del Congreso
El diputado nacional, Sebastián Galmarini, dio a conocer el proyecto que presentó para buscar un mejor funcionamiento del organismo. Asimismo, explicó que la intención es que "sea un ente autónomo en su funcionamiento y autárquico financieramente".
El Frente Renovador presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sea autónomo y autárquico. La propuesta llega luego de la polémica generaba por el Gobierno de Javier Milei en torno a la medición de la inflación y la eliminación de los datos.
"El INDEC tiene que ser autónomo y autárquico", dijo el diputado nacional, Sebastián Galmarini, y contó: "Presentamos un proyecto de ley para que funcione en el ámbito del Congreso de la Nación. Lo acompañaron todos los diputados del Frente Renovador porque creemos que la credibilidad de las estadísticas no puede depender del Presidente de turno".
Asimismo, indicó que "en los últimos días volvimos a discutir algo que en Argentina aparece una y otra vez: la credibilidad de las estadísticas públicas". Luego, añadió: "Pasó con distintos gobiernos, de distintos signos políticos y en distintos contextos económicos. La manipulación de los datos afecta en todos lados: economía, bonos, salarios, jubilaciones, y en la tranquilidad de nuestras familias".
"Por eso nuestra propuesta es concreta y simple: que el INDEC sea un ente autónomo en su funcionamiento y autárquico financieramente bajo la órbita del Congreso de la Nación", explicó el legislador massista.
La iniciativa establece que el INDEC tenga personería jurídica propia y sea conducido por un Directorio de tres miembros, designados por las primeras minorías de la oposición en Diputados y el Senado, y por el Poder Ejecutivo Nacional. Los directores tendrían mandatos de ocho años y dedicación exclusiva.
El proyecto busca garantizar la independencia de las estadísticas oficiales y de los censos nacionales, y propone derogar el decreto ley 17.622, sancionado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, para reemplazarlo por una ley aprobada por el Congreso.
Entre sus fundamentos, Galmarini sostiene que la dependencia del INDEC del Poder Ejecutivo favorece la desconfianza pública sobre los datos oficiales y que la autonomía del organismo permitiría fortalecer la credibilidad, transparencia y confiabilidad de las estadísticas que produce el Estado.