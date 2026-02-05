Hermanos y pareja: la confesión viral que escandalizó al universo digital

De forma reciente, dos jóvenes adultos llamados Zoé y Matías, se presentaron en una red social como hermanos de sangre, compartiendo la misma madre y padre. Esto no saldría por fuera de lo común, lo insólito es que ellos decidieron blanquear su relación de pareja que dataría desde hace ocho años.



Según lo que dijeron, el vínculo habría comenzado, de forma inesperada, durante una fiesta, y tras un período inicial de secreto, lo habrían formalizado.



Además, según sus dichos, la pareja optaría por una relación abierta, lo que les permitirá sostener el lazo a lo largo del tiempo sin mayores complicaciones aparentes.



En sus declaraciones, Zoé afirma: “Somos hermanos y estamos en pareja desde hace ocho años”, mientras que Matías agrega: “No queremos que nos juzguen, pero sentimos la necesidad de contar nuestra verdad”. De esta manera, compartieron una historia intensa y fuerte.



Uno de los aspectos más controvertidos sería su decisión de no formar una familia ni tener hijos, argumentando “no queremos tener hijos porque sería peligroso”, en alusión a los posibles riesgos genéticos asociados a una unión de este tipo.



De confirmarse, este caso podría marcar un precedente en cómo las redes sociales amplifican narrativas íntimas y controvertidas, cuestionando los tabúes culturales arraigados.