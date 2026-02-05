Apps
Jueves, 5 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
5 de febrero de 2026
INSOLITO

Hermanos y pareja: la confesión viral que escandalizó al universo digital

Zoé y Matías, supuestos hermanos biológicos, revelaron públicamente su relación romántica de ocho años, originada en una fiesta familiar, lo que podría desencadenar debates éticos, sociales y legales

Hermanos y pareja: la confesión viral que escandalizó al universo digital
Compartir

De forma reciente, dos jóvenes adultos llamados Zoé y Matías, se presentaron en una red social como hermanos de sangre, compartiendo la misma madre y padre. Esto no saldría por fuera de lo común, lo insólito es que ellos decidieron blanquear su relación de pareja que dataría desde hace ocho años.

Según lo que dijeron, el vínculo habría comenzado, de forma inesperada, durante una fiesta, y tras un período inicial de secreto, lo habrían formalizado.

Además, según sus dichos, la pareja optaría por una relación abierta, lo que les permitirá sostener el lazo a lo largo del tiempo sin mayores complicaciones aparentes.

En sus declaraciones, Zoé afirma: “Somos hermanos y estamos en pareja desde hace ocho años”, mientras que Matías agrega: “No queremos que nos juzguen, pero sentimos la necesidad de contar nuestra verdad”. De esta manera, compartieron una historia intensa y fuerte. 

Uno de los aspectos más controvertidos sería su decisión de no formar una familia ni tener hijos, argumentando “no queremos tener hijos porque sería peligroso”, en alusión a los posibles riesgos genéticos asociados a una unión de este tipo.

De confirmarse, este caso podría marcar un precedente en cómo las redes sociales amplifican narrativas íntimas y controvertidas, cuestionando los tabúes culturales arraigados.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

POR RESOLUCIÓN

La Provincia transfirió al Instituto de la Vivienda los remanentes del PROFIDE

El Gobierno bonaerense llevó a cabo una nueva medida luego de la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial. La iniciativa se da en medio de la polémica por los recursos adeudados a los acreedores.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La carrera federal hacia la Rosada ya tiene fecha de inicio

Alejandro Dichiara: “No estamos en un buen momento”

La exigencia de Wanda Nara: sus hijas irán al cumpleaños de Magnolia sí Mauro Icardi está presente

La Provincia transfirió al Instituto de la Vivienda los remanentes del PROFIDE

Subasta sin interesados: el Casino de Necochea llega vacío a su fecha límite

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET