La Tecla Buenos Aires 5 de febrero de 2026 POR RESOLUCIÓN

La Provincia transfirió al Instituto de la Vivienda los remanentes del PROFIDE

El Gobierno bonaerense llevó a cabo una nueva medida luego de la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial. La iniciativa se da en medio de la polémica por los recursos adeudados a los acreedores.

