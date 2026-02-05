5 de febrero de 2026
POR RESOLUCIÓN
La Provincia transfirió al Instituto de la Vivienda los remanentes del PROFIDE
El Gobierno bonaerense llevó a cabo una nueva medida luego de la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial. La iniciativa se da en medio de la polémica por los recursos adeudados a los acreedores.
El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires formalizó la transferencia de los remanentes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) al Instituto de la Vivienda bonaerense, en el marco del proceso de disolución y liquidación del fideicomiso.
La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 23-MECONGP-2026, firmada por el ministro de Economía, Pablo Julio López, el martes 27 de enero de 2026 en la ciudad de La Plata.
El PROFIDE había sido creado por la Ley N° 12.511 con el objetivo de financiar la ejecución de obras y emprendimientos en el ámbito provincial, así como promover la participación privada en la construcción, mantenimiento, operación y financiamiento de obras públicas.
El funcionamiento del fondo se instrumentó a través de un contrato de fideicomiso aprobado por el Decreto N° 4269/2000 y sus modificatorios. En ese esquema, la provincia de Buenos Aires actuaba como fiduciante y fideicomisario, mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires cumplía el rol de fiduciario.
La disolución y liquidación del PROFIDE fue dispuesta por los artículos 63 a 67 de la Ley N° 15.557, correspondiente al Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026, que dio por extinguido el contrato de fideicomiso.
En ese mismo marco normativo, el artículo 64 de la ley presupuestaria estableció que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires absorberá las tareas, las obras en ejecución y todas las operatorias que estaban a cargo del fondo fiduciario.
A su vez, el artículo 67 facultó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la norma, lo que incluyó la definición del destino del remanente del patrimonio fideicomitido.
La resolución señala que, en función de ese proceso, resultó necesario determinar la jurisdicción a la que debía transferirse la titularidad de los activos remanentes del fondo, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 66 de la Ley N° 15.557.
El artículo 1° de la resolución dispuso que los remanentes de los activos fideicomitidos del PROFIDE sean transferidos al Instituto de la Vivienda bonaerense. En tanto, el artículo 2° ordenó registrar la medida, comunicarla al Banco Provincia y al Instituto de la Vivienda, publicarla en el Boletín Oficial y en el SINDMA, y luego archivar las actuaciones.
Semanas atrás, el senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un proyecto de solicitud de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que detalle la situación actual del PROFIDE. La iniciativa requiere información precisa sobre las obras y tareas en ejecución al 31 de diciembre de 2025, la composición del patrimonio del Fondo, los instrumentos financieros vigentes emitidos en su favor y el destino del personal afectado al Consejo de Administración.
También solicita identificar a las autoridades responsables del proceso de implementación, disolución y liquidación, y conocer el estado de avance del trámite de disolución al 14 de enero de 2026.
El pedido de informes advierte sobre las consecuencias de la liquidación del Fondo en un contexto de presupuestos prorrogados y con la cesación de pagos dispuesta como efecto inmediato. El legislador sostuvo que existen empresas privadas que habían planificado sus finanzas en función de compromisos asumidos por el Fondo y que ya iniciaron reclamos legales por saldos adeudados.
El proyecto también menciona que, además de los certificados de obra ya presentados, el incumplimiento en los plazos de pago activa actualizaciones diarias mediante el Valor de Unidad de Vivienda (VUV), cuyo valor pasó de 1.1176 pesos en noviembre a 1.272 pesos el 12 de enero, según datos del Banco Nación.