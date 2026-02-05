5 de febrero de 2026
SIN OFERTAS
Subasta sin interesados: el Casino de Necochea llega vacío a su fecha límite
Con precio base de $4.878 millones y sin un solo oferente, la venta avanza entre pedidos de información ignorados y advertencias de nuevos reclamos judiciales.
La Municipalidad de Necochea avanza con la subasta del Complejo Casino mediante el Decreto N° 18/2026, fijando un precio base de $4.878 millones y convocando al remate para el 11 de febrero. Pero el proceso llega a instancia límite con un dato central: a un día del cierre de inscripción, no hay ningún oferente registrado, lo que refuerza el clima de incertidumbre jurídica y política que rodea la operación.
El conflicto que atraviesa la subasta surgió el 1° de diciembre de 2025, cuando vecinas y vecinos presentaron un pedido formal de acceso a la información ambiental y urbanística dirigido al intendente Arturo Rojas. El escrito exigía acceder al expediente completo, al Informe Ambiental Regional y a los indicadores urbanísticos, además de acreditar instancias de participación ciudadana obligatorias. Pese a su carácter urgente y a los antecedentes judiciales, el Municipio nunca respondió.
En paralelo, organizaciones sociales y especialistas recuerdan que el predio está declarado Patrimonio Cultural y Ambiental con “Valor Excepcional”, lo que obliga a cumplir procedimientos de consulta pública previos a cualquier acto de disposición. Justamente, fallos anteriores de la Cámara de Mar del Plata frenaron intentos de venta por incumplimientos similares, como el proceso vinculado al empresario Daniel Mautone en 2024.
Otro eje crítico es que la ordenanza vigente habilita la venta bajo indicadores urbanísticos definidos como “potenciales”, sin parámetros concretos sobre densidad, usos o capacidad constructiva. Esta indefinición vuelve incierto qué se vende y afecta directamente la tasación: mientras procesos anteriores valuaban el predio en unos 9 millones de dólares, hoy el precio base ronda apenas 3 millones, generando interrogantes sobre su valor real.
También se cuestiona la ausencia de estudios ambientales integrales. Especialistas advierten que no existe evaluación sobre el impacto acumulativo en el frente costero, ni planificación para resolver el colapso cloacal del sector. Señalan que obras esenciales —como una planta de tratamiento de efluentes y un desagüe independiente al mar— deberían estar previstas antes de habilitar cualquier desarrollo inmobiliario.
Con todo este cuadro y sin oferentes inscriptos a menos de 24 horas, la subasta del Casino enfrenta un escenario abierto. Lejos de tratarse de un trámite administrativo, el proceso reavivó un debate profundo sobre transparencia, legalidad y participación ciudadana en la gestión de uno de los bienes públicos más estratégicos de Necochea.