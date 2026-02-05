5 de febrero de 2026
COMPLICADOS
Fuerte revés para Barrera en Gesell: el Concejo frena el Presupuesto 2026
La oposición rechazó el esquema de aumentos tributarios y denunció que el Ejecutivo busca sostener el gasto con mayor presión impositiva.
El Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell rechazó el Presupuesto 2026 y decidió enviarlo a la Comisión de Hacienda ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, prolongando una discusión que lleva más de dos meses sin resolución. La sesión extraordinaria volvió a fracasar por la falta de consensos y el tratamiento definitivo quedó condicionado al análisis de la comisión y a una futura sesión especial.
El proyecto presentado por el Ejecutivo ascendía a $61.609 millones e incluía un incremento del 20% del módulo tributario desde enero y un aumento acumulado de tasas del 37% para fin de año, acompañado por 63 modificaciones al Código Tributario. La propuesta buscaba compensar una caída del 17% en los fondos coparticipables mediante mayores ingresos propios.
Las subas previstas generaron fuerte rechazo político y empresarial: el módulo impositivo subiría de $116 a $165 en diciembre (+49%), mientras que las tasas de Seguridad (+66%), Sanitaria (+38%) y Salud (+33%) también tendrían fuertes incrementos. Además, el trámite de reinscripción comercial aumentaría 400%, y se incorporaría un 3% sobre la venta de combustibles.
La oposición cuestionó tanto el contenido como la forma de presentación. El concejal Amadeo Montenegro advirtió que la presión fiscal total podría rondar el 70%, mientras que la concejal electa Clarisa Armando denunció una “presentación exprés” antes del recambio legislativo y acusó al intendente Gustavo Barrera de impulsar aumentos “desmedidos” tras su derrota electoral. También criticaron la posible creación de nuevas subsecretarías y el crecimiento de la planta política.
El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta “responsable” para sostener prioridades como Salud y Seguridad, y financiar obras como la ampliación del Hospital Municipal. Sin embargo, la falta de acuerdos dejó al municipio sin presupuesto aprobado, en medio de una baja en la cobrabilidad y un escenario de tensión que anticipa uno de los debates más conflictivos del año.