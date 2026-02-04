4 de febrero de 2026
CUMBRE EN LA PLATA
“A partir de 2027, La Libertad Avanza gobierna la provincia”, dijo Sebastián Pareja
El presidente del partido en la provincia de Buenos Aires lanzó esa frase durante una reunión de la mesa política libertaria. Habrá otras en diferentes ciudades. “Arrancamos en La Plata porque tenemos la posibilidad de ganarla y gobernarla”, dijo el diputado.
El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, vaticinó que esa fuerza gobernará el principal distrito del país, hoy en manos del peronismo, a partir de 2027.
“A partir de 2027, La Libertad Avanza gobierna la provincia de Buenos Aires”, dijo Pareja esta tarde, durante una reunión de la mesa política bonaerense de la agrupación fundada por el presidente de la Nación, Javier Milei, en la ciudad de La Plata.
Es la primera de varias reuniones que tendrán lugar en distintos puntos del territorio bonaerense, anticipó el diputado, quien puntualizó: “Decidimos arrancar en La Plata por la importancia que tiene la ciudad y porque es una ciudad que a nos permite pensar que tenemos posibilidad de ganarla y de gobernarla. Y en esa lógica vamos a empezar a hacer un desarrollo territorial que va a ir tomando en cuenta las posibilidades reales que tiene LLA de gobernar distintos municipios”.
“Nuestro objetivo es ganar la provincia de Buenos Aires. En septiembre del año pasado, en una lectura rápida, parecía que habíamos tenido una derrota escalofriante. El transcurrir de los días nos hizo ver otra realidad”, enfatizó Pareja, en referencia a la victoria libertaria en los comicios del mes siguiente, pero también al hecho de que la de septiembre fue “la mejor elección en las 24 provincias” para la agrupación violeta.
Respecto de quién podría ser el candidato a gobernador bonaerense que busque suceder a Axel Kicillof, el presidente provincial de LLA dijo: “Será la persona que elija el presidente de la Nación”.
“Javier Milei ha sido muy coherente en sus elecciones en el último tiempo, y va a ser él el que va a terminar definiendo a quién quiere como compañero, teniendo en la provincia de Buenos Aires un gobernador que sea su aliado a la hora de llevar adelante las transformaciones que hay que llevar adelante”, indicó.
Pareja también se refirió a la interna dentro de LLA y a la necesidad de “ordenar” el espacio. “Nuestro eventual desorden es el que le va a permitir al adversario retener (la provincia) o ganarla a otra fuerza política”, explicó. “Tenemos que ser muy prolijos. Hoy representamos al gobierno nacional, al Presidente, y venimos a ordenar y poner en claro los lineamientos.”
Cuando lo consultaron sobre las críticas lanzadas desde la “calle online”, donde LLA tiene un fuerte componente militante (especialmente entre las “Fuerzas del Cielo” lideradas por Santiago Caputo), y los abucheos que recibió durante la última edición del evento “La Derecha Fest” en Mar del Plata, Pareja advirtió: “El que se dedique a limar al espacio o al Presidente está afuera”.
“Yo, como presidente del partido, tengo una responsabilidad superior a todos estos eventos que pueden darse en las redes. Yo era el que estaba parado arriba del escenario. Había cinco personas que estaban incitando a cierta violencia”, puntualizó el dirigente libertario. “Hay que entender que hay un espacio de debate interno, de apertura. Yo contesto todas las llamadas telefónicas. Entiendo que cualquiera pueda estar molesto o tener otro punto de vista. Pero el que se dedique a ventilar las diferencias que tiene con el espacio para limar al espacio o limar la imagen del Presidente, esa persona está fuera del espacio. No hay muchas vueltas que darle al tema. El que está allá, por definición, está allá.”
Consultado específicamente sobre las críticas vertidas en redes por Esteban Glavinich, conocido en X (antes Twitter) por el nombre de usuario TraductorTeAma, Pareja señaló que el joven militante no forma parte de LLA. Pareja y Glavinich mantuvieron un sonado enfrentamiento durante un acto de campaña el año pasado, que, según “Tradu”, derivó en que el ahora diputado nacional le propinara una trompada.