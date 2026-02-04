“A partir de 2027, La Libertad Avanza gobierna la provincia”, dijo Sebastián Pareja

INFORME

Qué municipio bonaerense tiene mayor burocracia y cuál es el más moderno Un informe elaborado por IDESA revela las jurisdicciones donde hacer un trámite es una odisea: falta de información, presencialidad obligatoria y procesos eternos generan desigualdades y frustración ciudadana. En Buenos Aires, varios distritos del conurbano figuran en la lista negra.