Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de febrero de 2026 CONFLICTO GREMIAL

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro de trenes previsto para el jueves

La Secretaría de Trabajo intervino en la disputa salarial con La Fraternidad y ordenó retrotraer la medida de fuerza. Mientras se reanudan las negociaciones, el servicio ferroviario funcionará con normalidad en todo el país.

Compartir