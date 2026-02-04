4 de febrero de 2026
CONFLICTO GREMIAL
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro de trenes previsto para el jueves
La Secretaría de Trabajo intervino en la disputa salarial con La Fraternidad y ordenó retrotraer la medida de fuerza. Mientras se reanudan las negociaciones, el servicio ferroviario funcionará con normalidad en todo el país.
El Gobierno nacional avanzó con la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenía con el gremio de maquinistas La Fraternidad y logró frenar el paro de trenes que estaba anunciado para este jueves 5 de febrero. La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo con el objetivo de garantizar la prestación del servicio mientras continúan las conversaciones salariales entre las partes.
La resolución obliga tanto al sindicato como a las empresas y al Ejecutivo a dejar sin efecto cualquier medida de fuerza y a retomar el diálogo en el marco de las negociaciones formales.
De este modo, los trenes circularán con normalidad durante la jornada, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en los servicios de larga distancia y en el transporte de cargas.
Desde el Gobierno señalaron que la conciliación apunta a encauzar el conflicto y evitar interrupciones en un servicio considerado esencial, al tiempo que se busca acercar posiciones en una discusión que permanece abierta.
Por su parte, desde La Fraternidad ya habían anticipado que acatarían cualquier determinación que surgiera desde la Secretaría de Trabajo, aunque ratificaron su malestar con la oferta salarial presentada hasta el momento.
El gremio viene cuestionando con dureza la propuesta de recomposición del 1% para enero, a la que considera insuficiente frente al avance de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que arrastra el sector.
Si bien la medida de fuerza quedó suspendida, el conflicto no está cerrado. Las negociaciones continuarán bajo el paraguas de la conciliación obligatoria, en un escenario que sigue generando tensión entre el Gobierno, las empresas ferroviarias y el sindicato de maquinistas.