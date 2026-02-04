4 de febrero de 2026
TENSIÓN EN CONGRESO
Otra vez sopa: reprimieron a jubilados y detuvieron al padre Paco
La tradicional marcha de protesta se tiñó nuevamente de violencia por la represión policial a los manifestantes.
La marcha de los jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación volvió a teñirse de violencia esta tarde, cuando la policía reprimió a los manifestantes con gas pimienta. Hubo forcejeos y empujones y dos personas fueron detenidas.
El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, de Opción por los Pobres, fue uno de los arrestados durante la protesta, bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. El otro detenido es un hombre que andaba en muletas.
No es la primera vez que el “Padre Paco” es arrestado durante las marchas que los jubilados realizan cada miércoles hacia el palacio legislativo, en reclamo por el ajuste perpretrado por el gobierno de Javier Milei. En esta ocasión, permaneció detenido durante una hora y luego fue liberado, pero volvió a participar de la marcha y otra vez lo detuvieron.
“En este momento la Policía Federal detuvo al ‘Padre Paco’ mientras, como todos los miércoles, acompañaba a los jubilados y jubiladas que vienen siendo brutalmente ajustados y reprimidos por este gobierno”, manifestó la diputada peronista Paula Penacca en redes sociales. Penacca formó parte de un grupo de cinco legisladores que acompañaron al cura mientras era detenido y reclamaron por su liberación.