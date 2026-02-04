4 de febrero de 2026
INICIATIVAS
Más duros que en Europa: impulsan proyecto para prohibir las redes sociales a menores de 13 años
Desde el bloque Nuevos Aires en la Cámara de Diputados impulsaron un proyecto de ley en sintonía a lo realizado por España días atrás.
En sintonía con la prohibición del uso del celular en las escuelas bonaerenses, presentaron un proyecto en la Legislatura que va más allá y quiere prohibir el uso de redes sociales para los primeros años de la adolescencia.
El presidente del bloque de diputados de Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó una iniciativa que busca establecer una edad mínima de 13 años para el registro y mantenimiento de cuentas en plataformas de redes sociales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Según indicaron desde el bloque, el objetivo de la iniciativa es “proteger la salud mental y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el legislador dialoguista.
La medida que comprende a redes sociales, tales como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch, Kick, plataformas que suelen ser muy frecuentadas por los jóvenes y que pasan horas observando su contenido. Según el proyecto, “queda prohibido permitir el registro, creación o mantenimiento de cuentas por parte de menores de 13 años residentes en la Provincia de Buenos Aires. Además, indica que: “No se admitirá excepción alguna por consentimiento parental o tutelar”.
El texto presentado por Cuervo hace énfasis en que: “Las empresas propietarias o administradoras de las plataformas deberán adoptar medidas razonables y efectivas para garantizar e impedir de manera fehaciente que menores de 13 años creen o mantengan cuentas en sus servicios, incluyendo sistemas de verificación de edad adecuados”. Y agrega que: “Dichos mecanismos deberán ser auditables por la autoridad de aplicación”.
“El avance vertiginoso de las tecnologías digitales y la proliferación de plataformas de redes sociales han transformado profundamente la manera en que niñas, niños y adolescentes se relacionan, aprenden, acceden a información y construyen su identidad. Sin embargo, esta expansión introdujo grandes desafíos para la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular en lo que respecta al bienestar emocional, la salud mental, la privacidad, la exposición a contenidos inapropiados y las dinámicas de interacción social digital”, aseguró el diputado Gustavo Cuervo.
Y añadió: “Numerosos estudios advierten que el uso excesivo y sin acompañamiento de redes sociales está asociado a riesgos que van desde la sobreexposición a contenidos dañinos, hasta el incremento de ansiedad, problemas de autoestima y dificultades en la concentración y el rendimiento escolar”.
“El diseño algorítmico de estas plataformas —orientado a maximizar la atención y la permanencia de los usuarios— no distingue entre audiencias adultas y menores, lo cual expone de manera desproporcionada a quienes aún se encuentran en etapas cruciales del desarrollo cognitivo y emocional”, manifestó el titular de la bancada de Nuevos Aires.
Para concluir planteando que en este marco: “El grooming y otras formas de violencia digital, encuentran en las redes sociales un entorno propicio para el contacto, la manipulación emocional y el engaño hacia niñas, niños y adolescentes. La posibilidad de interacción directa, muchas veces anónima, sin mecanismos adecuados de verificación y control, incrementa los riesgos de vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando el acceso a estas plataformas se produce a edades tempranas”.