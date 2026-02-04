Volver | La Tecla Municipios 4 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La Justicia Federal cita a funcionarios marplatenses por la polémica concesión del Minella

El avance de la investigación por presunto lavado de activos en la financiera Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo institucional para la gestión municipal: el Secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, y el titular del EMDER, Sebastián D’Andrea, deberán declarar ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora el próximo 24 de febrero.

Compartir