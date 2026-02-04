Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de febrero de 2026 EN ALERTA

Alimentos: preocupación en la Provincia ante posible corte en la cadena de pagos a proveedores

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no logra acomodar sus arcas y no cumple con los compromisos asumidos ante los proveedores. Un área sensible que podría implicar serios dolores de cabeza.

