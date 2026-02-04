Apps
Miércoles, 4 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
4 de febrero de 2026
EN ALERTA

Alimentos: preocupación en la Provincia ante posible corte en la cadena de pagos a proveedores

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no logra acomodar sus arcas y no cumple con los compromisos asumidos ante los proveedores. Un área sensible que podría implicar serios dolores de cabeza.

Alimentos: preocupación en la Provincia ante posible corte en la cadena de pagos a proveedores
Compartir


El Gobierno bonaerense encara el segundo mes del 2026 con una situación que no logra revertir en torno a su situación financiera. Los incumplimientos con proveedores del Estado se acumulan y cada vez se expandan a más áreas de la gestión.

En los últimos días comenzó a surgir una preocupación en distintos sectores privados que proveen de alimentos para distintos programas a la provincia de Buenos Aires. El temor a un corte en la cadena pagos es cada vez mayor y buscan una rápida respuesta para evitar mayores inconvenientes.

El panorama no luce alentador para el sector ni tampoco para quiénes reciben ayuda alimentaria por parte del Gobierno bonaerense. A poco tiempo del comienzo del ciclo lectivo y en tiempos donde la inflación sacude al bolsillo, las deudas que no se cancelan podrían generar complicaciones para garantizar la implementación de varios programas.

El sector que provee de alimentos no es el único preocupado por la situación, en declaraciones a La Tecla, el presidente de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), Daniel Amato, describió un panorama de "sábana corta" para el Gobierno provincial, agravado por la caída en la recaudación propia y en la coparticipación nacional, lo que resiente toda la estructura económico-financiera.

"Cuando se pelean los elefantes, las que se mueren son las hormigas", graficó, refiriéndose al impacto en proveedores y, finalmente, en la población.

Los atrasos en pagos a proveedores varían por organismo: algunos (como el IPS) mantienen pagos ordenados, pero los de mayor volumen -encabezados por Salud- acumulan demoras de 3 a 7 meses o más, según testimonios de proveedores. 

En cuanto al momento por el que atraviesan los proveedores del Estado provincial, el referente empresarial sostuvo que muchos proveedores reconocen la realidad: la Provincia recibe menos fondos que años atrás, y "todos tenemos que ser conscientes" de que no se cobra a 30 días. Sin embargo, persiste la incertidumbre, y se habla de posibles nuevos bonos para otros sectores, aunque dependen de aprobación legislativa provincial y -un tema clave- autorización del Gobierno nacional, en un contexto de relación política tirante.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DATOS OFICIALES

Sistema previsional de PBA: el total de beneficiarios y cuánto cobran en promedio

El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer un informe en el que actualizó el número de jubilaciones y pensiones que se registran en la provincia de Buenos Aires. Los que más cobran y los que menos perciben.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Sistema previsional de PBA: el total de beneficiarios y cuánto cobran en promedio

El peronismo en crisis: sin líderes legitimados y horizonte poco claro

Coparticipación en caída libre: el ajuste nacional golpea de lleno a PBA

Libertarios a full en redes tras el supuesto interés de Mick Jagger en conocer a Milei

Kicillof tira un salvavidas a ABSA en medio de fuertes reclamos y cortes prolongados

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET