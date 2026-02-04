4 de febrero de 2026
EN ALERTA
Alimentos: preocupación en la Provincia ante posible corte en la cadena de pagos a proveedores
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no logra acomodar sus arcas y no cumple con los compromisos asumidos ante los proveedores. Un área sensible que podría implicar serios dolores de cabeza.
El Gobierno bonaerense encara el segundo mes del 2026 con una situación que no logra revertir en torno a su situación financiera. Los incumplimientos con proveedores del Estado se acumulan y cada vez se expandan a más áreas de la gestión.
En los últimos días comenzó a surgir una preocupación en distintos sectores privados que proveen de alimentos para distintos programas a la provincia de Buenos Aires. El temor a un corte en la cadena pagos es cada vez mayor y buscan una rápida respuesta para evitar mayores inconvenientes.
El panorama no luce alentador para el sector ni tampoco para quiénes reciben ayuda alimentaria por parte del Gobierno bonaerense. A poco tiempo del comienzo del ciclo lectivo y en tiempos donde la inflación sacude al bolsillo, las deudas que no se cancelan podrían generar complicaciones para garantizar la implementación de varios programas.
El sector que provee de alimentos no es el único preocupado por la situación, en declaraciones a La Tecla, el presidente de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), Daniel Amato, describió un panorama de "sábana corta" para el Gobierno provincial, agravado por la caída en la recaudación propia y en la coparticipación nacional, lo que resiente toda la estructura económico-financiera.
"Cuando se pelean los elefantes, las que se mueren son las hormigas", graficó, refiriéndose al impacto en proveedores y, finalmente, en la población.
Los atrasos en pagos a proveedores varían por organismo: algunos (como el IPS) mantienen pagos ordenados, pero los de mayor volumen -encabezados por Salud- acumulan demoras de 3 a 7 meses o más, según testimonios de proveedores.
En cuanto al momento por el que atraviesan los proveedores del Estado provincial, el referente empresarial sostuvo que muchos proveedores reconocen la realidad: la Provincia recibe menos fondos que años atrás, y "todos tenemos que ser conscientes" de que no se cobra a 30 días. Sin embargo, persiste la incertidumbre, y se habla de posibles nuevos bonos para otros sectores, aunque dependen de aprobación legislativa provincial y -un tema clave- autorización del Gobierno nacional, en un contexto de relación política tirante.