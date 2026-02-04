Erin Ton hizo historia en el Aconcagua y rompió el récord femenino de velocidad

La corredora y montañista estadounidense Erin Ton logró una hazaña histórica en el Aconcagua, al establecer un nuevo récord femenino de velocidad en la cumbre más alta de Sudamérica, con 6.967 metros sobre el nivel del mar.



La atleta completó el ascenso y descenso en un tiempo que pulverizó la marca anterior y volvió a poner el foco internacional sobre el desafío físico y mental que representa la montaña mendocina.



El intento se realizó desde Plaza de Mulas, uno de los campamentos base tradicionales del Aconcagua. Desde allí, Ton ascendió hasta la cumbre en menos de cinco horas y cerró el recorrido total (ida y vuelta), en poco más de seis horas y media, una diferencia de casi dos horas respecto del récord femenino previo. La gesta se concretó bajo condiciones climáticas favorables, con buen tiempo y escaso viento, un factor clave para este tipo de desafíos extremos.



La atleta llevó adelante la prueba en modalidad sin asistencia, cargando su propio equipo y manteniendo un ritmo sostenido en un entorno marcado por la altura, el frío y la exigencia física. Tras alcanzar la cima, inició de inmediato el descenso, completando una performance que fue celebrada tanto por especialistas como por la comunidad del trail running y el alpinismo.



Con apenas 27 años, Erin Ton ya cuenta con una trayectoria en resistencia y récords de velocidad en rutas de alta montaña. Su estilo combina preparación física, experiencia en altura y una mentalidad enfocada en superar límites, cualidades que quedaron reflejadas en esta nueva marca en el Aconcagua.



El récord no solo representa un logro personal, sino que también refuerza la creciente presencia de mujeres en disciplinas de montaña de alto rendimiento, donde cada vez son más las atletas que desafían marcas históricas y redefinen los estándares del deporte extremo.