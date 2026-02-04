Apps
REFORMA LABORAL

Nación desactivó la reunión de gobernadores que buscaban cambios en Ganancias

El cónclave estaba previso en el Consejo Federal de Inversiones. Los convocantes eran los mandatarios peronistas Kicillof, Quintela y Insfrán. Un llamado de un alto funcionario nacional a los "dialoguistas" fue determinante

La reunión de gobernadores prevista en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsada por los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), fue suspendida en las últimas horas debido a la falta de consenso y a intervenciones de figuras clave del oficialismo.

Según trascendió Diego Santilli contactó a gobernadores considerados "dialoguistas", como Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), con el objetivo de desactivar el encuentro. Estas comunicaciones habrían sido decisivas para evitar la realización de la reunión, que buscaba generar un frente unificado entre los líderes provinciales.

Por otro lado, gobernadores aliados al gobierno nacional, tales como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), ya habían anunciado que no participarían en la iniciativa. Estos mandatarios, que apoyan la reforma laboral promovida por el Ejecutivo, trabajaron activamente para impedir una "foto conjunta" que pudiera interpretarse como un respaldo implícito a posturas opositoras.

La suspensión representa un revés para los promotores del encuentro, en un contexto de tensiones políticas por las reformas económicas y laborales que se debaten en el Congreso. Hasta el momento, no se han anunciado nuevas fechas ni intentos de reorganización de la reunión.

Esta información surge en medio de un debate nacional sobre el rol de los gobernadores en la agenda legislativa, donde las divisiones entre oficialistas, dialoguistas y opositores marcan el ritmo de las negociaciones.

