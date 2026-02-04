Apps
Miércoles, 4 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
4 de febrero de 2026
LEGISLATURA

Apagones: la oposición pone la mira en la crisis energética en la Provincia

Desde el bloque Hechos-UCR Identidad pidieron la interpelación al titular del del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), Diego Rozengardt. 

Apagones: la oposición pone la mira en la crisis energética en la Provincia
Compartir

En plena temporada de verano, y con días de temperaturas superiores a los 30 grados, miles de usuarios del servicio de electricidad de la provincia de Buenos Aires sufren las consecuencias de los cortes de luz, que en algunos casos dura varios días.

Con este sombrío panorama, desde el Senado bonaerense pidieron, a través de un proyecto, la comparecencia en ese cuerpo del titular del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), Diego Rozengardt.

La iniciativa, con la firma del presidente del bloque Hechos-UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, solicita la presencia del funcionario provincial para que “rinda cuentas por los reiterados cortes de luz, la falta de inversiones y el deterioro del servicio eléctrico en la Provincia”.

El legislador platense aseguró que “la prestación del servicio público de energía eléctrica atraviesa desde hace años una crisis estructural, marcada por cortes reiterados, falta de inversiones visibles, deterioro de la infraestructura y un creciente malestar social, especialmente en los grandes centros urbanos y el conurbano bonaerense”.En tal sentido, mencionó que “lo que ocurre de manera constante en La Plata es una muestra clara de esta situación, con interrupciones prolongadas del suministro que afectan tanto a vecinos como a comercios y actividades productivas”.

En su proyecto, el referente garrista pide que Rozengardt infome sobre los siguientes puntos:
  • El cumplimiento de las funciones de control, fiscalización y sanción del organismo sobre las empresas concesionarias.
  • El grado de avance de los planes de inversión en infraestructura eléctrica comprometidos en los últimos años.
  • Los indicadores oficiales de calidad del servicio, discriminados por región y empresa.
  • Las sanciones aplicadas —o no— frente a cortes reiterados y prolongados.
  • Los criterios utilizados para autorizar incrementos tarifarios en contextos de deterioro del servicio.
  • Las medidas adoptadas ante eventos críticos que afectaron a miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Como informó La Tecla.info, días atrás el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, hizo lugar a la denuncia presentada por el intendente de Berazategui, Carlos Balor (reemplazó al fallecido Juan José Mussi), contra la empresa Edesur S.A. por los reiterados cortes de energía eléctrica que afectan al distrito.

La misma situación, con cortes prolongados en plena temporada estival, se repite en distritos abastecidos por otras empresas, como es el caso de Edenor o Edelap, ésta última en la capital bonaerense, La Plata.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DATOS OFICIALES

Sistema previsional de PBA: el total de beneficiarios y cuánto cobran en promedio

El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer un informe en el que actualizó el número de jubilaciones y pensiones que se registran en la provincia de Buenos Aires. Los que más cobran y los que menos perciben.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Starlink eligió un distrito bonaerense para instalar un nodo y fortalecer la conectividad en PBA

PJ bonaerense: la reunión para acercar a las partes en medio de la incertidumbre

Ante la crisis, la Provincia le tiró un salvavidas a trece distritos para la compra de equipamiento

Tensa calma en la pulseada interna de Fuerza Patria en el Senado bonaerense

Interna y gestión: el caos en la selva

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET