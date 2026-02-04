Científicos coreanos logran revertir células cancerígenas a un estado normal

Un grupo de científicos de Corea del Sur ha dado un paso que podría transformar la forma en que se trata el cáncer. Según los investigadores, ciertas células cancerígenas pueden ser inducidas a regresar a un estado similar al de células normales, en lugar de ser eliminadas mediante quimioterapia o radioterapia.



El estudio se centra en la reprogramación celular, un proceso mediante el cual se alteran las señales internas que mantienen a una célula en su estado maligno. Al intervenir en estos mecanismos, los científicos lograron que las células perdieran su comportamiento agresivo y recuperan funciones propias de tejido sano.



Este enfoque representa un cambio de paradigma en oncología, ya que los tratamientos actuales se basan principalmente en destruir las células tumorales, lo que a menudo provoca efectos secundarios severos. Revertir las células cancerígenas podría, en el futuro, reducir el daño colateral a órganos y tejidos.



Aunque los resultados son prometedores, los expertos advierten que la investigación aún se encuentra en una fase experimental. Será necesario realizar más estudios y ensayos clínicos antes de que esta técnica pueda aplicarse de forma segura en pacientes.



Aun así, el hallazgo refuerza la idea de que el cáncer no siempre tiene que ser combatido únicamente mediante la destrucción de células, sino que también podría tratarse corrigiendo su comportamiento desde el interior.