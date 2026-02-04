Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

¿Es sostenible el sistema educativo marplatense?: una radiografía de deudas, desorden normativo y asfixia financiera

Con un presupuesto de $55.000 millones para 2026, el sistema educativo de General Pueyrredon enfrenta un colapso por falta de financiamiento y convenios incumplidos. La mitad de los cargos docentes no tiene reconocimiento provincial y casi todo el Fondo Educativo nacional se destina solo a salarios.

