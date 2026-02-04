Volver | La Tecla Nacionales 4 de febrero de 2026 POR DECRETO

Acorralado por la Justicia, Milei reglamentó de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Poder Ejecutivo nacional estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas. La misma responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la legislación.

