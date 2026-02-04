Apps
Miércoles, 4 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
4 de febrero de 2026
POLITICA Y ROCK AND ROLL

Libertarios a full en redes tras el supuesto interés de Mick Jagger en conocer a Milei

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, habría pedido conocer al presidente argentino, Javier Milei. El rumor despertó a miles de usuarios en X. Los defensores de las ideas de la libertad hablan del "encuentro del siglo"

Libertarios a full en redes tras el supuesto interés de Mick Jagger en conocer a Milei
Compartir

Un inesperado cruce entre el rock y la política internacional tomó fuerza en las últimas horas tras versiones periodísticas que indican que Mick Jagger, el icónico líder de The Rolling Stones, habría manifestado su deseo de reunirse con el presidente argentino Javier Milei.

Según trascendidos periodísticos, el músico británico estaría "dispuesto a ir donde le digan" para concretar el encuentro, que podría darse en el marco de un posible viaje presidencial a Londres.

Milei, conocido por su admiración de larga data hacia los Rolling Stones, a punto de haber sido vocalista de una banda tributo en su juventud,  mencionó en varias oportunidades su sueño de conocer a Jagger.

En una entrevista con Lex Fridman, el presidente argentino lo describió como uno de sus ídolos y expresó su deseo de un encuentro personal. Aunque el rumor actual invierte los roles poniendo a Jagger como el interesado, no hay confirmación oficial ni desde el entorno presidencial ni desde el círculo del artista de 82 años.

Las versiones surgieron en paralelo a especulaciones sobre una agenda internacional de Milei que incluiría temas como Malvinas y acuerdos bilaterales con el Reino Unido. 

La noticia generó una inmediata polarización en X (ex Twitter), donde se viralizaron videos y posteos con miles de interacciones. Cuentas afines al gobierno celebraron el rumor como un "encuentro del siglo" y un símbolo de prestigio internacional para Milei.
 

Publicaciones como las de @Trumperizar y @indignadoxd acumularon miles de likes y reposts, con frases como "El llanto de los mandriles será infinito" y memes que destacan el orgullo nacional por el reconocimiento de una leyenda del rock.

Por el contrario, voces críticas cuestionaron la relevancia del tema en medio de la situación económica. 
 

Hasta el momento, ni la Presidencia ni representantes de Jagger se pronunciaron oficialmente sobre la veracidad del rumor. De confirmarse, el encuentro uniría dos figuras excéntricas y carismáticas: el presidente "rockstar" argentino y el eterno frontman de los Stones, en lo que muchos ya llaman un capítulo inesperado de la diplomacia cultural.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ECONOMIA

Coparticipación en caída libre: el ajuste nacional golpea de lleno a PBA

Las transferencias nacionales volvieron a caer en términos reales y la coparticipación mostró un retroceso generalizado, profundizando las dificultades fiscales de las provincias en un contexto de recaudación debilitada y consumo en descenso.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Starlink eligió un distrito bonaerense para instalar un nodo y fortalecer la conectividad en PBA

PJ bonaerense: la reunión para acercar a las partes en medio de la incertidumbre

Ante la crisis, la Provincia le tiró un salvavidas a trece distritos para la compra de equipamiento

Tensa calma en la pulseada interna de Fuerza Patria en el Senado bonaerense

Interna y gestión: el caos en la selva

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET