4 de febrero de 2026
POLITICA Y ROCK AND ROLL
Libertarios a full en redes tras el supuesto interés de Mick Jagger en conocer a Milei
El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, habría pedido conocer al presidente argentino, Javier Milei. El rumor despertó a miles de usuarios en X. Los defensores de las ideas de la libertad hablan del "encuentro del siglo"
Un inesperado cruce entre el rock y la política internacional tomó fuerza en las últimas horas tras versiones periodísticas que indican que Mick Jagger, el icónico líder de The Rolling Stones, habría manifestado su deseo de reunirse con el presidente argentino Javier Milei.
Según trascendidos periodísticos, el músico británico estaría "dispuesto a ir donde le digan" para concretar el encuentro, que podría darse en el marco de un posible viaje presidencial a Londres.
Milei, conocido por su admiración de larga data hacia los Rolling Stones, a punto de haber sido vocalista de una banda tributo en su juventud, mencionó en varias oportunidades su sueño de conocer a Jagger.
En una entrevista con Lex Fridman, el presidente argentino lo describió como uno de sus ídolos y expresó su deseo de un encuentro personal. Aunque el rumor actual invierte los roles poniendo a Jagger como el interesado, no hay confirmación oficial ni desde el entorno presidencial ni desde el círculo del artista de 82 años.
Las versiones surgieron en paralelo a especulaciones sobre una agenda internacional de Milei que incluiría temas como Malvinas y acuerdos bilaterales con el Reino Unido.
La noticia generó una inmediata polarización en X (ex Twitter), donde se viralizaron videos y posteos con miles de interacciones. Cuentas afines al gobierno celebraron el rumor como un "encuentro del siglo" y un símbolo de prestigio internacional para Milei.
Publicaciones como las de @Trumperizar y @indignadoxd acumularon miles de likes y reposts, con frases como "El llanto de los mandriles será infinito" y memes que destacan el orgullo nacional por el reconocimiento de una leyenda del rock.
Por el contrario, voces críticas cuestionaron la relevancia del tema en medio de la situación económica.
Hasta el momento, ni la Presidencia ni representantes de Jagger se pronunciaron oficialmente sobre la veracidad del rumor. De confirmarse, el encuentro uniría dos figuras excéntricas y carismáticas: el presidente "rockstar" argentino y el eterno frontman de los Stones, en lo que muchos ya llaman un capítulo inesperado de la diplomacia cultural.