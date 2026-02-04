4 de febrero de 2026
CONDUCCION EN VEREMOS
El peronismo en crisis: sin líderes legitimados y horizonte poco claro
La falta de consenso sobre la sucesión en el partido, la presión interna sobre Axel Kicillof y el papel expectante de Cristina Fernández configuran un escenario de máxima incertidumbre de cara al 8 de febrero.
El estado de situación del peronismo no cambió en este 2026 y ningún dirigente puede plantarse como el conductor nítido, legitimado y respetado por todos los sectores. La pelea por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense es un resumen breve de que nadie puede juntar el consenso necesario.
La sucesión de Máximo Kirchner genera disputas y hasta abre grietas internas dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Mientras algunos plantean que Axel Kicillof no debe aceptar la propuesta del líder de La Cámpora, otros sostienen que es necesario para dar lugar a los próximos pasos.
Sin avances en la negociación y a la espera de reuniones oficiales entre los sectores en pugna, comienza a cobrar fuerza la presencia de Cristina Fernández en la discusión. La expresidenta viene en pleno proceso de recuperación luego de ser operada por apendicitis con peritonitis al tiempo que posee restricciones para recibir en su domicilio a dirigentes políticos.
Algunas voces recuerdan cómo se desarrolló la negociación por el armado de listas en las elecciones provinciales del 7 de septiembre y trazó un escenario parecido, pero con ciertas diferencias. En aquel entonces, hubo comunicación directa entre Kicillof y CFK.
Por ese motivo, se especula con una posible nueva comunicación entre el Gobernador y la expresidenta que ayude a destrabar lo que hoy parece imposible de acordar. La idea de un encuentro en San José 1111, del barrio porteño de Constitución, o de una charla telefónica podría implicar otro desafío para el primer mandatario provincial.
Una versión que circula es que el propio Kicillof habría pedido que Verónica Magario hable con Cristina, pero que hasta el momento eso no aconteció. En ese marco, es que toma fuerza cierta posibilidad de que hable el Gobernador con la ex presidenta.
El 8 de febrero es el plazo límite para presentar listas y se viene una semana cargada con negociaciones abiertas. EL MDF continúa con en plan de armado de listas propias en caso de que no se llegue a un buen puerto con el kirchnerismo. La prioridad es una lista conjunta, pero de no ser así ordenaron a su tropa a poner candidatos propios.