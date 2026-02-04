Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de febrero de 2026 ECONOMIA

Coparticipación en caída libre: el ajuste nacional golpea de lleno a PBA

Las transferencias nacionales volvieron a caer en términos reales y la coparticipación mostró un retroceso generalizado, profundizando las dificultades fiscales de las provincias en un contexto de recaudación debilitada y consumo en descenso.

