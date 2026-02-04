4 de febrero de 2026
ECONOMIA
Coparticipación en caída libre: el ajuste nacional golpea de lleno a PBA
Las transferencias nacionales volvieron a caer en términos reales y la coparticipación mostró un retroceso generalizado, profundizando las dificultades fiscales de las provincias en un contexto de recaudación debilitada y consumo en descenso.
La provincia de Buenos Aires volvió a quedar atrapada en el laberinto de un modelo económico que achica recursos mientras multiplica responsabilidades. Aunque en enero hubo un aumento nominal de transferencias nacionales —$1.358.687,1 millones contra los $1.090.258,4 millones del mismo mes de 2025— el incremento del 24,6% quedó rápidamente pulverizado por la inflación y por un derrumbe real que ninguna planilla oficial puede disimular.
Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirmó que las provincias volvieron a perder terreno: las transferencias de origen nacional cayeron un 6,2% interanual real en enero de 2026, arrastradas por el comportamiento errático de la recaudación registrado desde 2024. La coparticipación federal acompañó el golpe: retrocedió 7,5% real, erosionando la capacidad de los gobiernos provinciales para financiar políticas públicas básicas.
La fragilidad del esquema fiscal queda expuesta en un dato estructural: los recursos tributarios nacionales representan, en promedio, el 54% de los ingresos provinciales, y casi la mitad de ese volumen —el 44,8%— depende directamente de la coparticipación. Con semejante dependencia, la caída de la recaudación funciona como una estocada que deja a las provincias a merced del humor fiscal de la Nación.
En ese marco, Buenos Aires se ubicó en una zona intermedia del desplome generalizado. Según CEPA, las transferencias por Recursos de Origen Nacional se hundieron 5,4% en términos reales durante enero, mientras que la coparticipación en particular cayó 7,8%. El principal distrito del país por población y producción vuelve a quedar en el centro de la tormenta, con una presión social creciente y un margen fiscal que se angosta mes a mes.
El origen del deterioro es tan evidente como incómodo para el Poder Ejecutivo nacional: los impuestos coparticipables se desploman. El IVA registró una caída real del 11,3% interanual —su peor performance en más de un año— y Ganancias apenas creció un 0,7%. La combinación de consumo deprimido, actividad frenada y falta de medidas de estímulo estrangula tanto la recaudación como la capacidad operativa de las provincias.
El informe de CEPA concluye que todas las provincias sufrieron retrocesos reales en enero, lo que revela un patrón homogéneo de deterioro y no una excepción bonaerense. Frente a este escenario, Buenos Aires afronta el desafío de sostener sus programas, mientras gana fuerza el reclamo por una revisión urgente del esquema federal de financiamiento.
En ese tono se expresó el ministro bonaerense de Economía, Pablo López, quien volvió a apuntar contra el “modelo económico” del Gobierno nacional. “La coparticipación sigue cayendo porque la economía real no arranca”, afirmó. Señaló que en enero los recursos de origen nacional cayeron 7% en términos reales y que “las provincias nos llevamos la peor parte: más responsabilidades con menos recursos”.
El ministro fue más lejos: calificó como “pésima” la recaudación del IVA —que se desplomó cerca de 12% real— y aseguró que el retroceso expone “la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”. “Las provincias perdemos ingresos genuinos mientras suplimos el abandono de la Nación en funciones clave como la obra pública”, remató.