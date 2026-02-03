3 de febrero de 2026
CONFIRMACIONES
El gobierno cree tener los votos para la reforma laboral y habrá sesión el 11 de febrero
La presidenta del bloque libertario en el Senado sostuvo que las negociaciones están un “95% cerradas” y confirmó la fecha para la sesión extraordinaria.
Pese al rechazo del peronismo y a la espera de saber si habrá una jornada de lucha a las afueras del Congreso, el gobierno nacional cree tener los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en las sesiones extraordinarias.
Así lo sentenció la exministra de Seguridad y actual senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, quien sostuvo que las negociaciones están avanzadas en un 95%. La jefa del bloque libertario mantuvo encuentros con legisladores denominados “dialoguistas”, quienes recibieron con buenos ojos la propuesta de la administración de Javier Milei.
Cuando le consultaron sobre si tienen, o no, los votos necesarios, Bullrich fue tajante: “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”. La reunión duró más de dos horas y se realizó en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Además de Eduardo Vischi, también dijeron presente en el encuentro los titulares del PRO y Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente.
“Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto”, sentenció el senador Vischi en una rueda de prensa.
Sin embargo, planteó controversias por el capítulo fiscal y la eventual caída en la coparticipación. Allí sentenció: “Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener”.
“Nosotros hemos decidido, en esta mesa, trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor trabajar así y que, de alguna manera, la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes”, sostuvo la exministra de Seguridad de la Nación.
Tras ello, la jefa libertaria y enlace con la Casa Rosada resaltó: “Ya, prácticamente, tenemos el 95% en los temas cerrados. Hay algunos temas que, como ustedes saben, tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, el ministro de Economía y el del interior. Bueno, eso está abierto. Ha quedado como que el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.
Mientras tanto, se espera un rechazo contundente del peronismo a la reforma laboral, pero en teoría el gobierno tiene los votos para sacarla en el Congreso. Todo lo contrario ocurre con la baja en la edad de inimputabilidad, que todavía no logra los consensos necesarios.