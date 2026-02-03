Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de febrero de 2026 DESARROLLO TECNOLÓGICO

Starlink eligió un distrito bonaerense para instalar un nodo y fortalecer la conectividad en PBA

La empresa de Internet satelital de Elon Musk puso en marcha una base terrestre en el Parque Industrial local, apostando a una ubicación estratégica para mejorar la cobertura en zonas rurales.

