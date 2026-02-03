3 de febrero de 2026
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Starlink eligió un distrito bonaerense para instalar un nodo y fortalecer la conectividad en PBA
La empresa de Internet satelital de Elon Musk puso en marcha una base terrestre en el Parque Industrial local, apostando a una ubicación estratégica para mejorar la cobertura en zonas rurales.
La empresa Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, dio un paso significativo en su desembarco en la Argentina al poner en funcionamiento una base terrestre en la ciudad de Chivilcoy.
El nodo ya opera dentro del Parque Industrial local y se convierte en una pieza central para el despliegue de la red de Internet satelital en gran parte de la provincia de Buenos Aires.
La elección de Chivilcoy no fue casual. Según se informó, la ciudad reúne condiciones técnicas y logísticas determinantes para este tipo de infraestructura, entre ellas una red eléctrica confiable, altos estándares de seguridad perimetral y una ubicación geográfica estratégica que permite optimizar la señal de los satélites y reducir los niveles de latencia, especialmente en el centro y noroeste bonaerense.
La instalación forma parte de un esquema más amplio de nodos terrestres que Starlink desarrolla en distintos puntos del país, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en regiones donde el acceso a Internet tradicional es limitado o directamente inexistente.
En ese sentido, el impacto es particularmente relevante para las zonas rurales y localidades alejadas de los grandes centros urbanos, que constantemente reclamaban por mejoras en la conectividad
Desde el plano productivo, la llegada de este tipo de infraestructura refuerza el perfil tecnológico del Parque Industrial de Chivilcoy y posiciona a la ciudad como un punto estratégico dentro del mapa de la conectividad nacional. Además, abre la puerta a futuras inversiones vinculadas a la economía del conocimiento, el agro tecnológico y los servicios digitales.
Con este movimiento, Starlink consolida su presencia en el país y suma a la provincia de Buenos Aires como un eje clave de su operación regional, en un contexto donde la conectividad se volvió un factor central para el desarrollo económico, educativo y social del interior.