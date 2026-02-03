Alcalde libertario y peronista se sacaron chispas en redes sociales

TIRONEOS

Tensa calma en la pulseada interna de Fuerza Patria en el Senado bonaerense La batalla interna en Fuerza Patria no solo se libra en el terreno partidario, donde kicillofistas y camporistas negocian una lista conjunta que evite elecciones. La Cámara Alta es caja de resonancia de la interna y todos esperan que el rival mueva ficha.