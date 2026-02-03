Alcalde libertario y peronista se sacaron chispas en redes sociales

TIRONEOS
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Luego manifestó: “Tal vez, en tu tiempo libre (que como intendente y senador tenés desde diciembre) podrías pensar en cómo resolver realmente los problemas de un país, en lugar de opinar livianamente sobre economías regionales que sostienen trabajo y producción”.
Lo que tienen que hacer los comerciantes gesellinos es vender por Internet, como está haciendo todo el mundo! Por esas ventas, la provincia y el municipio recaudarán sus impuestos. https://t.co/7iJNACfx4s— Diego Valenzuela (@dievalen) February 3, 2026
El intercambio quedó expuesto públicamente en la red social X y reflejó las diferencias políticas y conceptuales entre ambos intendentes respecto del comercio, las economías regionales y el impacto de las nuevas formas de comercialización.
Tal vez, en tu tiempo libre (que como intendente y senador tenés desde diciembre) podrías pensar en cómo resolver realmente los problemas de un país, en lugar de opinar livianamente sobre economías regionales que sostienen trabajo y producción.— Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) February 3, 2026