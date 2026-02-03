Apps
Alcalde libertario y peronista se sacaron chispas en redes sociales

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, cuestionó a su par de Villa Gesell, Gustavo Barrera, en torno a la actividad económica regional. La respuesta no se hizo esperar y encendió la polémica.

Un intercambio en redes sociales expuso un cruce político entre el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el de Villa Gesell, Gustavo Barrera. La discusión se generó a partir del debate sobre el comercio local, las ventas por Internet y el rol del Estado en la recaudación de impuestos.

El encontronazo se inició luego de que Valenzuela comentara un posteo que cuestionaba la situación del comercio en Villa Gesell. En su mensaje, el jefe comunal de Tres de Febrero sostuvo: “Lo que tienen que hacer los comerciantes gesellinos es vender por Internet, como está haciendo todo el mundo! Por esas ventas, la provincia y el municipio recaudarán sus impuestos”.

La publicación fue respondida por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien cuestionó el planteo de Valenzuela y defendió el modelo productivo local. En su primer tuit, Barrera escribió: “Ay Diego, Diego… aunque sos medio papa frita puede que no sepas que la gastronomía y los productos regionales son la base de nuestro comercio y se comercializan de manera directa con el consumidor” Luego manifestó: “Tal vez, en tu tiempo libre (que como intendente y senador tenés desde diciembre) podrías pensar en cómo resolver realmente los problemas de un país, en lugar de opinar livianamente sobre economías regionales que sostienen trabajo y producción”.

La última palabra quedó para Valenzuela, que retrucó: "Quizá Gesell funciona distinto al resto del mundo, pero hoy por hoy todos los productos incluida la gastronomía, se comercializan presencial y a través de las nuevas tecnologías y del reparto a domicilio!". El intercambio quedó expuesto públicamente en la red social X y reflejó las diferencias políticas y conceptuales entre ambos intendentes respecto del comercio, las economías regionales y el impacto de las nuevas formas de comercialización.

 

