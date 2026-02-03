Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Reforma Laboral: la mirada marplatense del proyecto de ley

La iniciativa impulsada por Milei para modificar el régimen laboral comenzará a tratarse en el Congreso. Ante ese escenario, legisladores marplatenses, el gobierno local y la CGT fijaron su postura.

Compartir