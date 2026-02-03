Apps
Visita de Lujo en PBA: la Fragata Libertad se encuentra en el Puerto La Plata

El buque arribó en las últimas al Astillero Río Santiago de Ensenada para que allí lo pongan a punto de cara a sus próximas tareas.

La provincia de Buenos Aires posee una visita de lujo por estos días ya que la Fragata Libertad arribó al Puerto La Plata. El buque pasará por tareas de mantenimiento y reparación.

"Bienvenida Fragata ARA Libertad", señalaron desde el Consorcio del puerto y contaron que arribó al "Canal de Acceso del Puerto La Plata para dirigirse al Astillero Río Santiago donde se evaluará reparación de media vida".

Asimismo, relataron que "el astillero bonaerense funciona como el sitio de referencia para poner a punto el buque escuela y 'Emblema de Soberanía Nacional' antes de sus viajes de instrucción".

La fragata ARA “Libertad” zarpó el 31 de enero rumbo al Puerto La Plata tras permanecer 14 días amarrada en la Base Naval Mar del Plata, donde encabezó jornadas de Puertas Abiertas que convocaron a casi 50.000 visitantes, en el marco del Centenario de la base.

La partida fue presenciada por autoridades del Área Naval Atlántica. El comandante del buque escuela, capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, destacó el balance positivo de la estadía, la interacción con la comunidad y el acompañamiento del público a la Armada Argentina.

La visita formó parte de la primera navegación de la fragata en 2026 y del adiestramiento previo al 54° Viaje de Instrucción. En paralelo, el patrullero oceánico ARA “Bouchard” también participó de las jornadas abiertas, recibiendo visitantes e informando sobre su rol en el control y vigilancia del mar argentino.

