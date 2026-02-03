3 de febrero de 2026
AGENDA
Milei activa su mesa política en una semana clave del Congreso
El Gobierno busca garantizar votos para la modernización laboral mientras avanza con proyectos como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–UE.
El Gobierno inicia una semana clave para intentar asegurar la aprobación de la reforma laboral y del resto del temario de sesiones extraordinarias que comenzaron este lunes. La Casa Rosada busca ordenar la estrategia legislativa y unificar criterios con los principales negociadores políticos del oficialismo.
El foco está puesto en la “Modernización Laboral”, el proyecto elaborado por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que genera expectativas dentro del oficialismo, aunque la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades complica su tratamiento. Las exigencias de los gobernadores tensan aún más la discusión, en un contexto donde Economía se mantiene firme en evitar concesiones tributarias.
Diego Santilli enfrenta la tarea de contener a los mandatarios provinciales y administrar sus reclamos con el margen fiscal limitado que impone Caputo. Aún sin confirmación, los gobernadores evalúan reunirse el miércoles en el CFI para unificar pedidos antes del debate en el Congreso.
Mientras tanto, Patricia Bullrich convocó a legisladores radicales para garantizar el respaldo del bloque de 44 senadores que asegura tener, y se espera una nueva reunión de la mesa política encabezada por Manuel Adorni junto a Bullrich, Menem, Santilli, Caputo, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Karina Milei para definir los pasos del operativo legislativo.
En la Casa Rosada se muestran optimistas respecto del avance de otros proyectos incluidos en extraordinarias, como las reformas a la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que podría obtener media sanción en febrero de cara al 1° de marzo.