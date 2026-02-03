Interna y gestión: el caos en la selva

Axel Kicillof enfrenta cada vez más desafíos para ordenar la jungla donde se mueve la política y la gestión. Su deseo presidencial demanda más apertura y el convite para presidir el PJ fue una encerrona.
Compartir
El segundo mes de 2026 comenzó con más continuidades que rupturas para la política de la provincia de Buenos Aires y el escenario para el peronismo sigue incierto. Axel Kicillof emprendió su sueño hacia la Casa Rosada, pero el camino se presenta con obstáculos de variada complejidad. La falta de un liderazgo claro impide ordenar elementos básicos como la gestión y la tropa del oficialismo.
El Gobernador está decidido a dar el salto para poder ser quien reemplace al presidente, Javier Milei, en 2027 y cada acción que realiza se magnifica por lo que se encuentra en el ojo de la tormenta. La gestión presenta una serie de dificultades vinculadas estrictamente a lo económico y se agravan en torno a la particular forma que posee para tomar decisiones políticas.
Con una casi nula forma de recursos propios, el camino de tomar deuda para garantizar el sostenimiento del funcionamiento del Estado expone las carencias del Gobierno bonaerense. No obstante, no hay que dejar pasar la quita de fondos multimillonarios que aplica Nación a las arcas provinciales.
Dejar ordenada la provincia de Buenos Aires tanto en lo económico como en lo político no será tarea fácil. Hasta el momento Kicillof no dio muestras fehacientes y mientras realiza su campaña presidencial no logra estabilizar su principal carta de presentación, que es la gestión. Del mismo modo, posee serias dificultades internas en medio del enfrentamiento que libra con La Cámpora y no se erige como líder nato del peronismo. Dos señales que preocupan, sobre todo a diferentes terminales de los propios.
En cuanto a la administración, el problema de la deuda es significativo y podría marcar seriamente su futuro. Por empezar, en lo más inmediato, el Poder Ejecutivo sostiene obligaciones sin pagar con proveedores del Estado. La situación se da luego de atravesar un 2025 totalmente asfixiado, sin cumplir con los compromisos y por lo que el Gobernador demandaba la aprobación del endeudamiento. A fin de año, finalmente obtuvo la Ley de Financiamiento que asciende a poco más de 3.600 millones de dólares.
No obstante, con la herramienta por la que tanto exigió y tensó la cuerda con el kirchnerismo todavía no pudo avanzar en soluciones concretas. Se estima que el monto de lo adeudado a los proveedores sería de 1,5 billones de pesos y no hay certezas sobre los tiempos de cancelación.
Los retrasos también se observan hacia los distintos ministerios que componen el gabinete y que se ven en aprietos para garantizar sus respectivas acciones. Según pudo saber este medio, no son pocos los ministros que le demandan celeridad al Ejecutivo para que autorice partidas y así cancelar deudas pendientes.
La preocupación va aumento en las estructuras de las carteras con mayor peso en la gestión ya que finalizó el 2025 con la expectativa de soluciones a tales inconvenientes, pero en el segundo mes del nuevo año no obtienen respuestas. La bronca invade a algunos, pero otros prefieren respirar profundo y confiar en que todo se va a encaminar.
Los municipios también atreviesan un panorama complicado sobre sus finanzas y muchos de ellos tomaron medidas para pasar la tormenta, que van desde baja de salarios de sus funcionarios hasta el incremento o creación de tasas. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los ejercicios 2026 y 2027 creado tiene una base de hasta 350 mil millones de pesos con un primer desembolso en abril y los alcaldes lo esperan con ansias.
La distribución de recursos coparticipables por Coeficiente Único de Distribución (CUD) genera discordia en los distritos que consideran que se ven más afectados por un reparto desigual. Ya se sumaron varias voces para encarar un proceso de modificación del mismo y será otra decisión política que deba adoptar el Gobierno bonaerense.
Por su parte, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires alcanzó los USD 11.633 millones al 30 de septiembre de 2025, según informó el Ministerio de Economía bonaerense. En ese mes, el Gobierno provincial cerró un acuerdo con los bonistas que habían quedado fuera del canje de deuda realizado en 2021.
De acuerdo a los datos oficiales, el stock de deuda registró un aumento trimestral del 13,3% medido en pesos, impulsado principalmente por el efecto del tipo de cambio, que explicó ARS 1,89 billones del incremento. A ello se sumaron desembolsos de organismos multilaterales y nuevas emisiones de títulos en el mercado local.
En cuanto a la composición, el 81% de la deuda corresponde a bonos, mayoritariamente bajo ley extranjera, mientras que los préstamos con organismos multilaterales representan el 17,9%. La estructura por moneda refleja una elevada exposición cambiaria, con casi el 87% del total vinculado al dólar, y una participación menor de deuda en euros y en pesos.
En lo que respecta al corriente año la Provincia enfrenta compromisos significativos tanto por amortización como por intereses, con un peso relevante de los bonos emitidos bajo ley extranjera y de los títulos domésticos en dólares pagaderos en pesos. En ese marco, los servicios de deuda se concentran principalmente en instrumentos en dólares y en pesos indexados, reflejando el impacto combinado de la estructura dolarizada y de los mecanismos de indexación vigentes.
Mientras tanto, desde el Gobierno bonaerense afirman que Milei quitó fondos por un total de 14,7 billones de pesos en función de deudas directas Nación, saldos de obras públicas comprometidas y por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales. Según pudo conocer La Tecla, en marzo tienen previsto solicitar nuevas audiencias con la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de pedir respuestas ante los recursos presentados para demandar la devolución de dinero adeudado.
En cuanto al aspecto político de la gestión, tampoco logra revertir la relación conflictiva con la Legislatura a pesar del cambio de su conformación. Si bien logró conformar una pequeña tropa propia, el Gobernador mantiene cortocircuitos con el kirchnerismo. El Senado es un fiel reflejo de la situación y un llamado de atención para lo que puede ser este 2026.
La disputa por la conducción del peronismo continúa abierta y sin solución a la vista. Ahora se expresa nítidamente en la pelea por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en la que tanto el kicillofismo y el kirchnerismo se enfrentan en una nueva batalla. Cualquier provincia gobernada por un dirigente peronista tiene como presidente de la estructura partidaria a esa misma figura. Eso en territorio bonaerense no sucedió desde que Kicillof se sentó en el sillón de Dardo Rocha y marca una particularidad, propia de los tiempos que se viven.
La jugada de Máximo Kirchner de proponerlo como titular del PJ lo puso en aprietos. Además, se le suma la presión de Mariel Fernández que adelantó que, si Verónica Magario es candidata, ella presentará su propia lista.
Algunos intendentes y ministros del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) le habían pedido allá por octubre que tomara las riendas del partido. En aquel entonces fue descartado por Kicillof, pero ahora el escenario cambió.
En el peronismo hay quienes evalúan que la indefinición de Kicillof nuevamente pone a su sector en un lugar incómodo. Otros dicen que debería aceptar y avanzar con su proyecto para fortalecer al MDF en todo el país de la mano del justicialismo, pero con apertura a otros sectores.
El contexto y sus perspectivas de futuro le exigen al Gobernador una serie de toma de decisiones de peso tanto en la gestión como en el plano político. La carrera presidencial lo obliga a mostrar ordenada la Provincia, que hasta el momento se caracteriza por no tener un jefe claro con campamentos enfrentados entre sí. El tiempo dirá si finalmente podrá cumplir con los objetivos o si quedará en a mitad de camino.
SUEÑO PRESIDENCIAL La carrera federal hacia la Rosada ya tiene fecha de inicio
Las perspectivas de Axel Kicillof para este año tendrán un momento en el que dará de manera definitiva el salto al territorio nacional. La intención en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es que su máximo exponente recorra diferentes provincias con agenda propia y en contraposición con la del presidente, Javier Milei.
Varias fuentes dieron a conocer que desde marzo se verá al Gobernador con un itinerario en el que se lo verá en varios puntos del país. La planificación estará acompañada con contactos previos entre sus delegados con dirigentes del interior del país. De esta manera, buscarán combinar actos de gestión con acciones de carácter netamemento político.
Los intendentes del MDF le demandan a Kicillof que tome las riendas para la construcción de un proyecto superados al de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, hay sectores más beligerantes que insisten en no retomar muchos de los aspectos que identifican al kirchnerismo.
El propio mandatario lo dejó en claro a fines de diciembre del 2025 en un acto en el que reunió a 1.500 dirigentes del kicillofismo. Adelantó que el próximo paso es la construcción de una fuerza nacional a través del fortalecimiento de su armado. “No venimos a repetir el pasado, sino a construir el futuro”, expresan cerca del Gobernador.
En esa sintonía, tienen en claro que con el peronismo solamente no alcanza y que deben abrirse hacia otras expresiones tanto políticas como sociales y sindicales. Quizás un punto que genera tensión con La Cámpora y los aliados a Cristina Fernández.
El mandatario reitera que se debe construir “una alternativa sin sectarismos, una alternativa sin perder tiempo en las internas”. Un planteo que le ha valido críticas por parte del kirchnerismo de paladar negro. Ese sector todavía le recrimina haber realizado acuerdos de gestión con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).
“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, sostiene Kicillof como perspectiva de construcción.
La gestión con números en rojo que depende del endeudamiento
El pedido para tomar deuda que finalmente logró obtener Axel Kicillof puso en relieve la problemática estructural que posee la provincia de Buenos Aires a la hora de pensar en su financiamiento para garantizar derechos y cumplir con obligaciones. La deuda que dejó María Eugenia Vidal que se suma al recorte salvaje de fondos que realiza Javier Milei píntan un panorama más que complejo.
La consultora Empiria, comandada por Hernán Lacunza (ex ministro de Economía de Vidal y luego de Mauricio Macri cuando era presidente), advirtió que la Provincia tiene una autonomía financiera del 41%, por lo que depende en gran medida de recursos nacionales para sostener su funcionamiento.
Además, indicó que tiene resultado fiscal negativo de -0,5% del Producto Bruto Geográfico y aseguró que el Tesoro provincial gasta sistemáticamente por encima de sus ingresos. A su vez, el Estado de PBA alcanza un 50% de deuda sobre ingresos totales, uno de los niveles más altos del país.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la recaudación promedia 1,2 billones mensuales, pero que varía en función del contexto ya que 3 de 4 pesos que recaudan viene de Ingresos Brutos. Esto, con la caída pronunciada de la actividad económica en la construcción, comercio y la industria, genera una gran complicación para trazar perspectivas en todo 2026.
En tanto, el Gobierno bonaerense mantiene deudas con proveedores que todavía no saldó. La situación genera preocupación en sectores privados ya que a medida que pasa el tiempo no cancelan los compromisos y crecen los intereses.
Con la entrada en vigencia de la Ley Fiscal Impositiva 2026, quedó suspendida la posibilidad de que el Estado provincial pague a proveedores con deudas impositivas, ya que volvió a ser obligatorio el Certificado de Cumplimiento Fiscal A 404 W2 de ARBA para liberar pagos. Si el proveedor registra incumplimientos, el pago puede ser retenido hasta regularizar su situación, lo que agrava la situación de cientos de empresas que, con atrasos provinciales de hasta nueve meses, necesitan cobrar para poder cumplir con sus obligaciones fiscales.
BOLSILLOS AJUSTADOS Política salarial que expone a gremios afines y enoja a las bases
El gobierno bonaerense terminó el 2025 con malas noticias para sus trabajadores y comenzó el 2026 con una señal que generó bronca en las bases. El cierre del año fue sin aumentos y con una foto con las conducciones gremiales de docentes, estatales, judiciales y médicos.
El gesto que tuvieron los dirigentes sindicales no empalmó con la decisión que tomó Axel Kicillof en enero al brindar un incremento salarial con gusto a poco. El acuerdo alcanzado consistió en un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes de octubre. De esta manera, percibirán un 4,5% más producto del retroactivo. También se incluyó el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero.
El acumulado del incremento salarial en 2025 llegó a un 26,9% frente a una inflación del 31,5%. La pérdida de poder adquisitivo se cristaliza mientras los gremios evitan enfrentar al Gobierno bonaerense.
La situación generó el rechazo de la FEB y de Suteba Multicolor. Los primeros manifestaron que “entendemos las dificultades económicas que la Provincia ha hecho públicas, pero no podemos permitir que nuestros salarios se sigan deteriorando”.
De todos modos, desde Suteba Multicolor, un sector opositor a Roberto Baradel, fueron más al hueso. “Rechacemos el acuerdo salarial de pobreza de Baradel y Kicillof”, indicaron y plantearon organizar “un plan de lucha contra el ajuste de Kicillof y el ataque a la escuela pública de Milei”.
La bronca también se hizo sentir en el Astillero Río Santiago de Ensenada. Allí sus trabajadores movilizaron hacia la Gobernación para rechazar lo que acordaron los gremios, incluso reiteraron cuestionamientos a la conducción de ATE.
El enojo de las bases se hace sentir cada vez y en los grupos de WhatsApp de cada sindicato se expresan críticas a los dirigentes por no defender el poder adquisitivo. Incluso, varios gremios cierran la posibilidad de que se pueda comentar en las publicaciones que hacen por redes sociales para informar los acuerdos salariales.
TODO SIGUE IGUAL Una Legislatura que no controla y viejos problemas sin resolver
Llegó el 10 de diciembre con el recambio de integrantes en la Legislatura bonaerense, pero la relación con el Poder Ejecutivo se sostiene de manera conflictiva. Axel Kicillof no logra hacer pie en un territorio en el que tanto sectores del oficialismo como de la oposición actúan en tándem ante cualquier requerimiento del Gobernador.
Desde el vamos Kicillof terminará su mandato sin tener el control de la Cámara de Diputados en sus ocho años de gestión. El acuerdo de La Cámpora y el Frente Renovador se mantiene intacto y se reparten la presidencia del cuerpo y la jefatura del bloque.
La situación se encuentra mucho más tensa en el Senado, lugar en el que Verónica Magario no encuentran canales de consenso para avanzar en definiciones. Allí el oficialismo no logró consensuar ninguna autoridad y en el medio quedaron proyectos claves que perdieron estado parlamentario.
El kirchnerismo propone que Sergio Berni será el presidente del bloque y que Mario Ishii se quede con la vicepresidencia primera. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) propone a Ayelén Durán para que se quede en el lugar que solicitan para el intendente de José C. Paz.
Como si fuera poco, el camporismo también presiona para quedarse con la Secretaría Administrativa, hoy en manos de Roberto Feletti, un alfil de Magario. En la Presidencia de la Cámara especulan que demandan eso para poder negociar, en todo caso, la Prosecretaría Administrativa que está ocupada por Martín Di Bella.
La semana pasada se produjo un hecho que generó dolor en todo el peronismo y fue la muerte de Luis Lata, Secretario Legislativo. De esta manera, la partida del histórico militante peronista ahora deja una nueva vacante que podría entrar en negociaciones.
Ante los cuestionamientos que vienen desde la Gobernación a la Legislatura por la tardanza en aprobar leyes, en el kirchnerismo y el massismo se jactan que en la Cámara de Diputados aprueban todo. A su vez, ambos sectores señalan al Senado como reducto en el que se traban casi todas las iniciativas por lo que, me manera socarrona, plantean que Kicillof debería pedirle explicaciones a Magario.
Lo concreto es que el Gobernador posee otro frente conflictivo que no logra resolver. Todo aparenta que seguirá así la situación.
CONDUCCION EN VEREMOS El peronismo en crisis: sin líderes legitimados y horizonte poco claro
El estado de situación del peronismo no cambió en este 2026 y ningún dirigente puede plantarse como el conductor nítido, legitimado y respetado por todos los sectores. La pelea por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense es un resumen breve de que nadie puede juntar el consenso necesario.
La sucesión de Máximo Kirchner genera disputas y hasta abre grietas internas dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Mientras algunos plantean que Axel Kicillof no debe aceptar la propuesta del líder de La Cámpora, otros sostienen que es necesario para dar lugar a los próximos pasos.
Sin avances en la negociación y a la espera de reuniones oficiales entre los sectores en pugna, comienza a cobrar fuerza la presencia de Cristina Fernández en la discusión. La expresidenta viene en pleno proceso de recuperación luego de ser operada por apendicitis con peritonitis al tiempo que posee restricciones para recibir en su domicilio a dirigentes políticos.
Algunas voces recuerdan cómo se desarrolló la negociación por el armado de listas en las elecciones provinciales del 7 de septiembre y trazó un escenario parecido, pero con ciertas diferencias. En aquel entonces, hubo comunicación directa entre Kicillof y CFK.
Por ese motivo, se especula con una posible nueva comunicación entre el Gobernador y la expresidenta que ayude a destrabar lo que hoy parece imposible de acordar. La idea de un encuentro en San José 1111, del barrio porteño de Constitución, o de una charla telefónica podría implicar otro desafío para el primer mandatario provincial.
Una versión que circula es que el propio Kicillof habría pedido que Verónica Magario hable con Cristina, pero que hasta el momento eso no aconteció. En ese marco, es que toma fuerza cierta posibilidad de que hable el Gobernador con la ex presidenta.
El 8 de febrero es el plazo límite para presentar listas y se viene una semana cargada con negociaciones abiertas. EL MDF continúa con en plan de armado de listas propias en caso de que no se llegue a un buen puerto con el kirchnerismo. La prioridad es una lista conjunta, pero de no ser así ordenaron a su tropa a poner candidatos propios.