Por Laura D´Amico

Negocio inmobiliario en el Cerro Catedral

La municipalidad de Bariloche busca avanzar con una modificación en los parámetros urbanísticos para habilitar a la empresa Catedral Alta Patagonia SA a un megaproyecto

