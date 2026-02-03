Negocio inmobiliario en el Cerro Catedral

La municipalidad de Bariloche busca avanzar con una modificación en los parámetros urbanísticos para habilitar a la empresa Catedral Alta Patagonia SA a un megaproyecto
La municipalidad de San Carlos de Bariloche volvió a meter en la agenda política un proyecto para construir un Centro Turístico de primer nivel internacional, que incluye la construcción de un mega hotel y de múltiples áreas residenciales en más de 70 hectáreas del cerro Catedral, en tierras que forman parte del patrimonio inalienable de la ciudad. El proyecto será desarrollado por la empresa Catedral Alta Patagonia S.A (CAPSA), que tiene la concesión del cerro por 30 años.
El intendente Walter Cortés convocó para el lunes, 9 de febrero, al Consejo de Planificación Municipal (CPM) para reabrir la discusión sobre el “Plan director de desarrollo urbano ambiental del Cerro Catedral” con el que busca modificar los parámetros de edificación de la ciudad para habilitar el proyecto, que es resistido por la comunidad barilochense por su alto impacto ambiental y rechazado por la oposición.
La empresa CAPSA, del Grupo Trappa, tiene la concesión del centro de esquí en el cerro Catedral. La gestión de Gustavo Gennuso, prorrogó el contrato hasta 2056 en la ordenanza 2929-CM-2018, donde se incluyó realizar un desarrollo inmobiliario orientado al turismo de élite y a sectores de altos ingresos, en una zona de gran valor patrimonial.
En 2024, el intendente, Walter Cortés envió al Concejo el Plan con el que busca readecuar el uso del suelo. Lo cierto es que el documento al que accedió La Tecla Patagonia, de más de 160 páginas, es más que eso: presenta también un plan de desarrollo del Megaemprendimiento que afectará a más de 70 hectáreas. El mayor impacto del desarrollo inmobiliario se localizaría en la base del cerro, donde se planean barrios residenciales para más de 13 mil habitantes. La frutilla del postre es la construcción de un hotel a 1.200 metros de altura, con salida directa a la pista de esquí.
El proyecto divide a la zona afectada en “Áreas de Ocupación Concertada (AOC)”, donde el hotel mencionado se ubica en la AOC 4 y tiene capacidad para 215 habitantes. En la AOC 3, se planean dos residenciales con capacidad para 608 y 1.134 habitantes, respectivamente, que se suman a otras dos residenciales en el AOC 4, con capacidad para 4.814 y 747 habitantes, respectivamente.
LTP solicitó comunicarse con algún funcionario municipal que pudiera dar más detalles de los beneficios que traería esta iniciativa para la localidad, pero las consultas no fueron respondidas.
El día que el CPM debía tratar el Plan, cientos de vecinos se acercaron para manifestar su rechazo y el tema fue cajoneado hasta nuevo aviso. En marzo de 2025, Cortés, Alberto Weretilneck y el ministro de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación, Daniel Scioli, firmaron un acta de compromiso para impulsar el Plan. Ahora, el municipio convocó al CPM para el lunes 9 de febrero a una nueva reunión para retomar la discusión. Ese día, se debería fijar una fecha para llamar a una audiencia pública para dar participación a la comunidad. Finalmente, los concejales deberían sancionar una ordenanza para habilitar el proyecto. Para ello, necesitan 8 votos, pero cuentan con 6.
Desde la oposición, anticiparon su rechazo Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), Roxana Ferreyra (Nos Une), Facundo Villalba (Primero Río Negro) y Tomás Hercigonja (PUL). Los 6 votos a favor los aportarían Gerardo Del Río y Mari Coronado (PUL), que responden a Cortés; los concejales de Juntos Somos Río Negro, Juan Pablo Ferrari, Laura Totonelli y quien ocupe la banca que dejó vacante Natalia Almonacid al renunciar para integrarse al gabinete de Weretilneck (Lucas Pérez o Claudio Otano). Samanta Echenique (PRO) no se expresó sobre el tema pero, en sus últimas votaciones ha acompañado
iniciativas del oficialismo. Con sólo 6 votos afirmativos, la propuesta, nuevamente, quedaría paralizada. “Mi posición es de oposición absoluta al vaciamiento del cerro Catedral y saqueo que intentan generar estos pseudoempresarios y el poder político de turno”, dijo a La Tela Patagonia el concejal Costa Brutten. Agregó que lo que pretenden es “transformar el principal centro de esquí de Sudamerica en una estructura de barrios cerrados y hoteles boutique”.
El concejal enmarcó esta iniciativa en un problema mayor que involucra a la empresa CAPSA, que tiene que ver con el presunto “vaciamiento” de la principal actividad que se lleva adelante, que es el esquí. “En 2024 CAPSA registró más de 10 mil esquiadores menos” que en 2023, y “este año directamente ocultaron datos”.
Si bien es necesario dar la discusión para modernizar los servicios y ampliar la actividad económica en el Cerro Catedral, que es una de las principales fuentes económicas para la ciudad, el desarrollo debe ser planificado y orientado a beneficiar a toda la comunidad, no sólo al sector de altos ingresos.
Críticas por la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental
Eugenia Bagazzi es Ecóloga e integra la Unidad coordinadora del Consejo de Planificación Municipal (CPM), como asesora del bloque Incluyendo Bariloche.
De su análisis del proyecto presentado, se desprende que el mismo carece de un Estudio de Impacto Ambiental y, en contraposición a lo que debería ser por la magnitud, la importancia y el alcance de este proyecto, presentaron un “Informe de sensibilidad ambiental”. En diálogo con LTP, dijo que la zona “si bien no está dentro de un área protegida, la Ley provincial 4184 establece que la Administración de Parques Nacionales mantendrá su jurisdicción en la protección y conservación del medio natural en los terrenos cedidos. Por otra parte, las areas objeto del proyecto contienen bosques nativos y protectores y areas de humedales, que según la Ley provincial de bosques son de alto valor de conservacion”.
“No es un estudio de impacto ambiental, que es lo que corresponde, donde uno prevé no sólo la sensibilidad, sino que tiene que tener un relevamiento y una evaluación de los posibles riesgos e impactos sobre el ambiente, y cómo prevenir y remediar, si es necesario, los impactos que esta alteración va a tener”, remarcó. Indicó que “lo que se dice en los pasillos es que un estudio de impacto ambiental es muy costoso y para este tipo de planteos urbanísticos un estudio de sensibilidad ambiental es suficiente. Por eso no lo hacen”.
El rechazo de la oposición a dos propuestas para ceder las tierras
Uno de los puntos más polémicos del proyecto está en las últimas tres páginas del extenso Plan de Desarrollo presentado por la Municipalidad de Bariloche, donde se plantea un acuerdo con CAPSA para el uso de la tierra. Una opción es firmar un acuerdo “mediante el cual, la primera se obliga a transmitir a la segunda el dominio del predio”. Agrega que “la contraprestación por esta enajenación equivaldría al 8% del precio de venta final de cada unidad (lote) del emprendimiento que incluye un % de las utilidades netas de impuestos del negocio (o U$S10 el metro cuadrado vendible que incluye un % de las utilidades netas de impuesto)”.
La otra opción propuesta por el municipio es un “canje” de tierras con la empresa, justificada en “el histórico déficit que presenta la Ciudad de Bariloche en cuanto a contar con la titularidad de tierras urbanizables que se puedan destinar a palear la grave crisis habitacional”. La operación se haría mediante un tracto abreviado, “en la que la MSCB transfería el dominio de la tierra de las zonas urbanizables a cambio de recibir en el mismo acto una superficie equivalente de tierra ubicada dentro del ejido municipal, para ser destinada a los fines que el Municipio considere conveniente”.
El concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) indicó a LTP que “ Vamos a oponernos a la entrega de las tierras” porque “plantean un negociado y un saqueo” y agregó que “nadie en su sano juicio puede aceptar entregar las tierras para que en un mecanismo de vaciamiento ruidoso le paguen a los barilochenses el 8 por ciento o 10 dolares el metro cuadrado”.
En sintonía, el concejal del PUL, Tomás Hercingonja, que también anticipó su voto negativo, dijo en declaraciones a un medio local: “Las joyas de la abuela no se tocan”.
Escasa información e incertidumbre sobre el impacto económico
Al Consejo de Planificación Municipal lo integran el Ejecutivo, concejales, representantes de Colegios de profesionales, Cámaras empresariales, las juntas vecinales involucradas, la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB), entre otras entidades. Tras evacuar las dudas sobre el proyecto, el CPM emite un dictamen no vinculante. Luego, se realiza un llamado a una audiencia pública para poner en conocimiento de la ciudadanía la iniciativa, para, finalmente, enviar un proyecto de ordenanza al Concejo para tratar una normativa que permita el desarrollo.
Fuentes del Colegio de Arquitectos de Bariloche dijeron a LTP que están estudiando el Plan. El miércoles pasado, la comisión directiva realizó una reunión ampliada con el fin de sumar opiniones al análisis, para presentarlo en la reunión del 9. Una de las cosas que advierten, es que el proyecto “no hay un sólo análisis del impacto económico que esto va a generar”.
Cuestionan que la información es confusa: “en ningún lado está bien expresada cuál es la superficie de cada Área de Ocupación Concertada , y estiman que la capacidad va a ser muy superior a la de 13 mil habitantes que se calcula. “No existe un análisis de economía urbana de cómo impacta eso en el resto de la ciudad. Dada la naturaleza pública de la iniciativa, es fundamental garantizar que la propuesta genere valor económico real para toda la comunidad y no solo para un sector específico”, remarcaron.