2 de febrero de 2026
UNA VIEJA DEUDA
Nombraron a 70 nuevos escribanos después de 11 años
El ministro de Justicia firmó hoy la histórica resolución. También se modificará el sistema de concursos para regularizar la situación en toda la provincia.
La Provincia de Buenos Aires saldó hoy una histórica deuda, con la firma de la resolución que designa a 70 nuevos escribanos públicos, tras más de una década de no hacer nuevos nombramientos.
En efecto, la última tanda de designaciones había tenido lugar en 2015. En aquel momento se puso en funciones a los escribanos que pasaron el concurso realizado en 2012, es decir, hace ya catorce años.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, rubricó la designación de los nuevos notarios en un acto que compartió con el presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Guillermo Longhi.
Se trata de los escribanos ganadores del trigésimo concurso para la titularización de registros notariales.
También se anunció que se modificará el proceso para la realización de concursos, de manera de “regularizar definitivamente la situación en toda la provincia”.
Los nuevos escribanos oficiarán en los partidos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colon, Dolores, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos y Vicente López.