Un intendente fue a la Justicia por el incendio en las sierras

El alcalde de Balcarce realizó una presentación para que se determine quién inició el fuego que se desató en la sierra La Barrosa y que obligó a montar un fuerte operativo de bomberos. En la zona se está realizando un loteo.

