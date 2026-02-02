Apps
¿QUIÉN FUE?

Un intendente fue a la Justicia por el incendio en las sierras

El alcalde de Balcarce realizó una presentación para que se determine quién inició el fuego que se desató en la sierra La Barrosa y que obligó a montar un fuerte operativo de bomberos. En la zona se está realizando un loteo.

El intendente de Balcarce, el radical Esteban Reino, recurrió a la Justicia para determinar la responsabilidad sobre el incendio que se desató en la sierra La Barrosa, en ese distrito, y que obligó a montar un gran operativo para combatir el fuego.

El fuego se inició en la base del promontorio y comenzó a avanzar simultáneamente en dos frentes, complicando el trabajo de los bomberos. Ambas líneas de llamas se unieron en la parte superior de la sierra, formando una “V”.

Siete dotaciones de bomberos y equipos sanitarios y de Defensa Civil debieron intervenir en el operativo.

En la zona, que es de pendiente aguda y con una espesa vegetación, se está realizando un loteo.

En principio se pensó en una quema controlada, pero cualquier atisbo de control quedó rápidamente anulado por el avance del fuego. El municipio considera que puede haber una figura delictiva (estrago doloso) si se trató de un incendio intencional; por eso, el intendente fue a la Justicia.
 

