Semáforo rojo para la oposición: una encuesta de imagen pone en duda su liderazgo
Milei vuelve a picar en punta tras haber recuperado varios puntos de imagen positiva; la opositora mejor conceptuada es Myriam Bregman. La batalla más preocupante para el gobierno en este sentido es interna: Villarruel está segunda, con poca diferencia.
¿Quién, en la oposición, le puede hacer fuerza al gobierno de Javier Milei? La respuesta a esa pregunta depende de muchos factores, principalmente políticos e institucionales. En el terreno de la opinión pública, sin embargo, el presidente libertario puede estar bastante tranquilo: los principales dirigentes del peronismo acumulan más rechazo que aprobación y sólo el propio Milei tiene un diferencial positivo entre quienes lo apoyan y quienes lo reprueban.
Así lo revelan los resultados de la última encuesta de Opinaia, una consultora que mide mes a mes la fluctuación de la imagen de las principales figuras de la política. El sondeo permitió saber que, en términos de imagen, la figura que más puede oponerse al Presidente no es formalmente opositora, sino que está dentro de su propio gobierno.
Al parecer, Milei no tiene, hoy por hoy, mucho de qué preocuparse respecto de la oposición: la dirigente con mejor diferencial en estos momentos (–17%) es la izquierdista Myriam Bregman, y todos los referentes peronistas están muy por debajo.
De hecho, el mejor ubicado es un peronista sui generis, el cordobés Martín Llaryora, con un –22% de diferencial.
En puestos bastante alejados aparecen las principales figuras del peronismo: Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, prácticamente empatados en un –39% de diferencia entre su imagen positiva y su percepción negativa (Cristina registra más de las dos).
En este sentido, no surge un liderazgo claro de la oposición, teniendo en cuenta el carácter minoritario del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) y la paridad de CFK y Kicillof en el partido opositor más votado, ambos con altas proporciones de imagen negativa.
En el fondo absoluto de la tabla está Máximo Kirchner, el líder de La Cámpora, con una imagen negativa total del 72% y un diferencial del –52%.
La principal competidora de Milei, dadas las circunstancias, está (al menos formalmente) dentro de su gobierno. Se trata de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sigue gozando de una buena percepción pública, superando al jefe de gabinete, Manuel Adorni. Con sólo 2 puntos de diferencial negativo, es la figura del gobierno con mayor aceptación aparte del propio Presidente, y esto a pesar de las fuertes críticas y recortes a su poder realizadas desde distintos sectores del oficialismo.
Victoria Villarruel
Los funcionarios del gobierno libertario con mejor diferencial que siguen a Adorni son Patricia Bullrich y Diego Santilli; luego vienen Luis Caputo y Sandra Pettovello.
La hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra en la mitad del listado, con una aprobación del 29% y un rechazo 30 puntos superior.
El repunte de la imagen de Milei tiene que ver, seguramente, con otro cambio que refleja la encuesta de Opinaia: la percepción sobre la evolución de la situación económica volvió a ser favorable después de mucho tiempo.
Más precisamente, la cantidad de personas que creen que la situación es mejor que hace un año es superior a la de quienes creen que las cosas están peor, algo que no ocurría desde marzo del año pasado.
De hecho, un 28% de los encuestados por Opinaia dice que la responsabilidad del estado de la economía es del gobierno anterior, que encabezaban Alberto Fernández y Cristina; un 20% se la atribuye a la administración actual, y un 7% cree que la culpa la tuvo el gobierno de Mauricio Macri.