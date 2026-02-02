Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2026 GUARDADOS

Prisión preventiva para los acusados de abusos en el Senado bonaerense

El hombre y la mujer detenidos tras el escándalo por denuncias de abusos en el marco de una secta, algunos ocurridos en el propio palacio legislativo, quedarán presos mientras se sustancia la investigación.

