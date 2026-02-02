2 de febrero de 2026
Prisión preventiva para los acusados de abusos en el Senado bonaerense
El hombre y la mujer detenidos tras el escándalo por denuncias de abusos en el marco de una secta, algunos ocurridos en el propio palacio legislativo, quedarán presos mientras se sustancia la investigación.
El hombre y la mujer acusados de varios casos de abuso sexual y acoso ocurridos a lo largo de diez años en el Senado bonaerense y en domicilios particulares, en el marco de una secta llamada “La Orden de la Luz”, quedarán presos mientras se investigan esos hechos.
Se trata de Daniela Silva Muñoz y Nicolás Daniel Rodríguez, quienes ya estaban detenidos, pero no formalmente sometidos a prisión preventiva. La fiscal del caso, Betina Lacki, pidió la semana pasada que se imponga esa medida para evitar que, vencido el plazo para su liberación, se fuguen o entorpezcan la pesquisa.
Ahora, el juez de garantías Juan Pablo Masi resolvió disponer la prisión preventiva, de manera que ambos aguardarán tras las rejas la llegada del juicio oral.
Los hechos denunciados habrían ocurrido a lo largo de una década, entre 2013 y 2023, en el contexto de un esquema de coacción mediante ofertas de puestos de trabajo y becas que mantenían a las víctimas bajo control de sus agresores.
Según algunos de los relatos recogidos por la Justicia, el hombre imputado afirmaba ser la encarnación de un dios y la mujer sería su sensei o asistente; ambos participaban de lo que sería una secta llamada “La Orden de la Luz”.
Además de los abusos sexuales, el hombre habría amenazado a sus víctimas con armas blancas, según algunos relatos.