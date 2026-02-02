2 de febrero de 2026
EN GOBERNACIÓN
Rumbo al 15M: el MDF se prepara para la guerra por la conducción del PJ bonaerense
Como es habitual cada lunes, el gobernador bonaerense recibió a los intendentes y ministros más cercanos, con una presencia que llamó la atención. Hay escenario de disputa a nivel distrital
Con el recambio de autoridades del PJ Bonaerense en el horizonte, el gobernador Axel Kicillof recibió a su núcleo duro en calle 6 para realizar su tradicional reunión de cada lunes. El 15 de marzo deberá conocerse quién será el nuevo presidente del partido a nivel provincial y desde el MDF continúan preparándose para dar batalla por la conducción.
El encuentro contó con la presencia llamativa del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien mantuvo algunos reparos con el peronismo durante las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre, ya que apoyó la nómina de Fernando Gray (Unión Federal), ya que la presidenta del Concejo de Escobar ocupó el segundo lugar de la lista a diputados nacionales por la Provincia. El pasado lunes mantuvo un encuentro a solas con el gobernador, y en esta oportunidad dijo presente en el encuentro con el núcleo duro del kicillofismo.
Luego de la propuesta realizada por Máximo Kirchner, el Movimiento Derecho a Futuro continúa con su armado rumbo a las elecciones del PJ Bonaerense. El diputado nacional y presidente partidario propuso que sea el propio Axel Kicillof quien presida el partido a nivel provincial, pero esta situación generó discrepancias en el seno del kicillofismo, ya que algunos dirigentes ponen reparos ante este panorama
En ese sentido, se espera que durante esta semana haya definiciones en torno al tema, pero todavía no hay certezas sobre qué decisión tomará el Gobernador. Mientras tanto, hay varios nombres que aparecen en carpeta para la conducción partidaria, como lo es Verónica Magario, Julio Alak, Federico Otermín y Mariel Fernández.
Además de Axel Kicillof, del encuentro participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sus pares de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, y de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Además de los intendentes de La Plata, Julio Alak, de Ensenada, Mario Secco, de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de Morón, Lucas Ghi, de Escobar, Ariel Sujarchuk, y de Ituzaingó, Pablo Descalzo.
Uno de los participantes del encuentro le aseguró a La Tecla que durante la reunión se plantearon dos aristas que “no son negociables”: una relacionada a que es Axel Kicillof quien “ordena” y que “nadie va a enfrentar al Gobernador”.
Por su parte, también pidieron que “más de la mitad” de la lista del PJ Bonaerense sea para el Movimiento Derecho a Futuro, “para estar a servicio del armado del Gobernador”, en sus intenciones de disputar la presidencia de la Nación durante el año 2027.
Otra arista del encuentro llevado a cabo en Gobernación fue realizar un repaso “sección por sección”, de cómo viene la junta de avales y presentación de listas para disputar las unidades básicas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, otro integrante del MDF le confesó a este medio que “va a haber pelea”.
Ante esta situación, los dirigentes se reunieron para contener al Movimiento Derecho al Futuro y establecer las condiciones de esa guerra con La Cámpora por la conducción partidaria, en un escenario que pinta para que haya elecciones en varios municipios importantes de la provincia de Buenos Aires.