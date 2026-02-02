Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2026 EN GOBERNACIÓN

Rumbo al 15M: el MDF se prepara para la guerra por la conducción del PJ bonaerense

Como es habitual cada lunes, el gobernador bonaerense recibió a los intendentes y ministros más cercanos, con una presencia que llamó la atención. Hay escenario de disputa a nivel distrital

Compartir