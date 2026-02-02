Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2026 CONFLICTOS

Jueves sin trenes: La Fraternidad lanzó un paro nacional por reclamos salariales

La medida de fuerza afectará los servicios ferroviarios de todo el país y se enmarca en el reclamo salarial que el gremio de maquinistas mantiene con las empresas y el Gobierno nacional.

