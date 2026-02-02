Apps
CONFLICTOS

Jueves sin trenes: La Fraternidad lanzó un paro nacional por reclamos salariales

La medida de fuerza afectará los servicios ferroviarios de todo el país y se enmarca en el reclamo salarial que el gremio de maquinistas mantiene con las empresas y el Gobierno nacional.

El gremio ferroviario La Fraternidad anunció un paro total de trenes para el jueves 5 de febrero, una medida que impactará de lleno en los servicios de pasajeros y de cargas en todo el territorio nacional. La decisión fue adoptada tras el estancamiento de las negociaciones salariales y la falta de respuestas a los reclamos del sector.

Según informó el sindicato que conduce Omar Maturano, la medida de fuerza se llevará adelante durante toda la jornada y alcanzará a los trenes metropolitanos, regionales y de larga distancia. Desde el gremio señalaron que el conflicto se profundizó ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo paritario que recomponga el poder adquisitivo de los trabajadores ferroviarios.

La Fraternidad sostiene que las propuestas presentadas hasta el momento resultan insuficientes frente al avance de la inflación y remarcan que el salario de los maquinistas quedó seriamente retrasado. En ese marco, advirtieron que el paro es una señal de alerta y no descartan nuevas acciones gremiales si no hay una convocatoria urgente al diálogo.

Desde el sector empresarial y el Gobierno nacional reconocen la complejidad del escenario, aunque aún no se oficializó una instancia de negociación que permita desactivar la medida. Mientras tanto, millones de usuarios se verán afectados por la interrupción del servicio en una jornada laboral clave.

El conflicto ferroviario se suma a una serie de tensiones sindicales que atraviesan al transporte público y vuelve a poner en agenda la discusión salarial en un contexto económico adverso, con impacto directo en la movilidad cotidiana y la actividad productiva.
 

