Lunes, 2 febrero 2026
2 de febrero de 2026
DRAMATICO

Horror en Miramar: una turista de 16 años fue violada en la playa por un hombre armado

El atacante maniató a la víctima y a su compañero antes de cometer el abuso; la policía busca huellas digitales y analiza cámaras de seguridad para identificar al responsable

En un hecho que conmocionó a la ciudad balnearia de Miramar, una turista de 16 años fue víctima de una violación durante la madrugada del jueves pasado en un sector de la playa. 

El agresor, armado con un cuchillo, sorprendió a la adolescente y a un amigo también menor de edad, los obligó a tirarse al suelo y abusó sexualmente de la joven.
 
Según fuentes judiciales consultadas, los jóvenes habían pasado la noche en un boliche ubicado en la avenida Costanera y calle 37. Al salir, cruzaron hacia la playa para disfrutar del amanecer en una zona donde se realizan obras de defensa costera. Fue allí, cerca de la intersección de la calle 33 con la costa, donde el atacante los interceptó, los maniató y perpetró el delito.

El violador robó los celulares de las víctimas, pero los descartó cerca del lugar. Estos aparatos fueron recuperados por la policía y enviados a peritaje en busca de huellas digitales que permitan identificar al autor. Además, se ordenó una revisión médica a la adolescente para evaluar su estado de salud y recopilar evidencias adicionales.

La investigación, a cargo de la Justicia local con apoyo del Centro de Atención a las Víctimas, avanza con testimonios ampliados de los jóvenes. Se sabe que el agresor actuó a cara descubierta.

Los efectivos policiales realizaron rastrillajes en la zona y están revisando cámaras de seguridad del corredor costanero para rastrear el recorrido del delincuente antes y después del ataque.

Este episodio revive el dolor de casos previos en Miramar, como el asesinato y violación de Natalia Melmann en 2001, perpetrado por policías bonaerenses. 

