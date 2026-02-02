Santilli: perfil nacional sin descuidar su ambición bonaerense en una interna lanzada

SALARIOS
Redacción
El mandatario provincial había expresado que “la Reforma Laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”. Y añadió que "si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso".
Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo. https://t.co/MWTf8h0jPC— Diego Santilli (@diegosantilli) January 31, 2026