Lunes, 2 febrero 2026
Argentina
Buenos Aires
2 de febrero de 2026
ROSCA VERANIEGA

Santilli: perfil nacional sin descuidar su ambición bonaerense en una interna lanzada

El ministro del Interior de Javier Milei se subió al ring para cruzar al gobernador Kicillof a cuento de la reforma laboral. El “Colo” mira de reojo la Provincia con vistas a 2027, con otros libertarios que juegan sus fichas.

Tiempo atrás, dos de las principales figuras del PRO en la provincia de Buenos Aires sellaron un pacto -no escrito- que significó la presidencia del partido para Cristian Ritondo, titular de la bancada amarilla en Diputados.

El otro, Diego Santilli, recibió el compromiso de los diferentes sectores del espacio para lanzarse como candidato a gobernador provincial en 2027, una meta que no borra de su cabeza a pesar de su cargo en Nación.

Desde su entorno aseguraron que el protagonismo que tiene por estos días, negociando con gobernadores de todos los colores los apoyos para las leyes del oficialismo en el Congreso, le sirven y mucho para elevar su perfil. “Tiene una visibilidad que no la tuvo como diputado nacional”, expresaron.

Además, recordaron que su aparición al frente de la campaña electoral de octubre, tras la derrota en las provinciales realizadas un mes antes, permitió a los violetas dar vuelta los resultados y consagrar un triunfo propio que habría estado en cuestión si el cabeza de lista hubiese sido José Luis Espert, desplazado tras descubrirse sus vínculos con el narco Fred Machado.

En el marco de esa estrategia, la de mostrar su protagonismo nacional sin despegarse de la discusión bonaerense, el “Colo” se subió al ring para diputar con el propio Axel Kicillof una
pelea por la reforma laboral, proyecto que el Parlamento argentino se apresta a debatir.El mandatario provincial había expresado que “la Reforma Laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”. Y añadió que "si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso".

Rápido de reflejos, Santilli retrucó que el Gobernador y el kirchnerismo "se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan".

Y añadió en sus redes sociales que “para ellos (el kirchnerismo) recaudar siempre es más importante que generar trabajo”.

Claro está que aún faltan dos años para las elecciones, un tiempo que se transforma en siglos cuando se trata de Argentina, y que hay otros aspirantes para suceder a Kicillof en el sillón de calle 6.

Así, el armador karinista Sebastián Pareja, factótum de los actos y movilizaciones que acompañan cada desembarco de Javier Milei en la Provincia, no niega sus deseos de candidatearse. 

Desde su trinchera recuerdan que, además, es el responsable de que La Libertad Avanza tenga presencia en los 135 distritos del territorio bonaerense, con un crecimiento electoral sostenido tanto en los municipios como en la cantidad de legisladores.

Sin embargo, también Las Fuerzas del Cielo, conducidas por Santiago Caputo, buscan instalar un candidato propio, confrontando con el parejismo. Así ocurrió en Mar del Plata, cuando un grupo de “caputistas” se enfrentó con el armador libertario en el Derecha Fest.

El nombre comenzó a rodar, aunque nadie de ese sector confirma o desmiente. Se trata de Agustín Romo, presidente de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados provincial, reconocido tuitero oficialista y soldado del asesor de Javier Milei.
 

